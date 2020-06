Piosenka Roksany Węgiel to plagiat? "Ucho już to słyszało"

1 czerwca do sieci trafił utwór "Nie z tej ziemi" w wykonaniu zespołu Małe TGD i Roksany Węgiel. To plagiat piosenki Duy Lipy?

Roksana Węgiel nagrała utwór z grupą Małe TGD /Artur Zawadzki / Reporter

Utwór "Nie z tej ziemi" zapowiada polski serial animowany pod tym samym tytułem.

Reklama

Utwór opowiada o przeżyciach głównego bohatera filmu, który musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami stawianymi mu przez życie, jednocześnie odkrywając to, co w nim najważniejsze.



Roksana Węgiel zaśpiewała partię solową wspierając Małe TGD. To grupa dzieci wybrana z uczestników Szkółki TGD.



Autorem piosenki jest Piotr Nazaruk, na stałe współpracujący z Małym TGD (lider gospelowego chóru TGD, muzyk Anny Marii Jopek). Przy produkcji nagrania pomagał mu Mikołaj Trybulec, znany z grupy Linia Nocna, pracujący również z m.in. Margaret.



Wideo Małe TGD i Roksana Węgiel - Nie z tej ziemi (oficjalny teledysk serialu “Nie z tej ziemi”)

Po premierze utworu w sieci pojawiły się komentarze, że jest to plagiat "Physical" Duy Lipy. "Piosenka wpada w ucho, oj tak. Szkoda, że dlatego, że to ucho słyszało już wcześniej tę melodię. Melodię niemal identyczną, bo piosenka jest łudząco podobna do utworu 'Physical', singla z płyty 'Future Nostalgia'" - pisze Patryk Chilewicz z Vogule Poland.

"Albo słuch mnie myli albo ta piosenka przypomina trochę 'Physical' Duy Lipy", "Powinna ta piosenka nazywać się 'Physical Vol.2'", "Szkoda, że kompozytorzy poszli na łatwiznę i ściągnęli całą linię melodyczną z 'Physical'" - czytamy w komentarzach pod nagraniem. Grupa Małe TGD odpowiada na zarzuty, mówiąc, że była to "jedna z inspiracji".



Clip Dua Lipa Physical

"Roxie Węgiel nie chce komentować sytuacji, ponieważ nie jest autorką piosenki. Za słowa i muzykę utworu odpowiada Piotr Nazaruk" - powiedziała Onetowi osoba odpowiedzialna za promocję młodej piosenkarki.