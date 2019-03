Pink: Zobacz teledysk "Walk Me Home". Nowa płyta "Hurts 2B Human" w kwietniu

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Walk Me Home" amerykańskiej wokalistki Pink. To zapowiedź jej nowej płyty "Hurt 2B Human", która ukaże się już w kwietniu.

Pink prezentuje nowy teledysk /Samir Hussein/WireImage /Getty Images

"Walk Me Home" to utwór napisany przez Nate'a Reussa, Scotta Harrisa oraz Pink - sprawdź słowa!

Clip Pink Walk Me Home

Reklama

Za produkcję odpowiadali Peter Thomas i Kyle Moorman. Wokalistka zapowiedziała swój nowy utwór pierwszy raz w programie "The Ellen DeGeneres Show".

Za klip do "Walke Me Home" odpowiada australijski twórca Michael Gracey, reżyser filmu "Król rozrywki" z Hugh Jackmanem, Zakiem Efronem i Michelle Williams. Piosenka "A Million Dreams" w wykonaniu Pink pojawiła się na płycie "The Greatest Showman: Reimagined", czyli nowej wersji soundtracku do tego filmu.

"Hurts 2B Human" będzie ósmym albumem w dorobku Pink.

Amerykanka jest laureatką trzech nagród Grammy, a także jednej Emmy, dwóch nagród Billboard Music, siedmiu statuetek MTV VMA oraz dwóch MTV EMA. Jej ostatni album "Beautiful Trauma" (posłuchaj tytułowej piosenki!) zdobył w Polsce certyfikat złotej płyty.

Brit Awards 2019: Zdjęcia z ceremonii 1 16 Jess Glynne Autor zdjęcia: Victoria Jones Źródło: Getty Images 16

Przypomnijmy, że Pink 20 lipca wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.



Wideo Pink odsłoniła gwiazdę w Hollywoodzkiej Alei Sław (Associated Press/x-news)