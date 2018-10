Pink w uroczym duecie z 7-letnią córką. Willow Hart śpiewa "A Million Dreams"

Prawie 6 mln odsłon ma wideo "A Million Dreams", w którym siły połączyła wokalistka Pink i jej 7-letnia córka Willow Hart.

Pink od lat dzieli się z tysiącami fanów nie tylko zdjęciami z życia zawodowego. W sieci udostępnia również fotografie bardziej prywatne i widać na nich, że ma świetny kontakt z dziećmi - 7-letnią córeczką i 2-letnim synkiem.

Do sieci trafiło nagranie, w którym Willow Sage Hart wykonuje utwór "A Million Dreams" pochodzący z filmu "Król rozrywki". Biograficzny musical, w którym w tytułową rolę wcielił się Hugh Jackman, opowiada historię - P.T. Barnuma - amerykańskiego artysty, słynnego założyciela cyrku, który przyniósł mu nieprawdopodobną popularność.

Przypomnijmy, że Pink po 15 latach ponownie wystąpi w Polsce - 20 lipca 2019 r. na PGE Narodowy w Warszawie w ramach trasy "P!nk Beautiful Trauma World Tour 2019".

Pink jest laureatką nagród: trzech Grammy Award (19 nominacji), trzech Billboard Music Award, siedmiu MTV Video Music Award (w tym w 2017 roku Michael Jackson Vanguard Award), dwóch MTV Europe Award, dwóch People's Choice Award, otrzymała tytuł Billboards's Woman of the Year w 2013 roku.

