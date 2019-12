Pink Floyd: Znamy szczegóły "Pink Floyd The Later Years". Kiedy premiera?

29 listopada do sprzedaży trafiła płyta (1 CD, 2 LP) zawierająca najważniejsze elementy "Pink Floyd The Later Years". Pełna wersja wydawnictwa składająca się z 16 krążków ukaże się 13 grudnia.

Wersja 2 LP / 1 CD "Pink Floyd The Later Years" dostępna jest z 24-stronnicową książeczką zawierającą niepublikowane wcześniej zdjęcia.

13 grudnia ukaże się pełne wydawnictwo, na które złoży się 16 krążków (5 CD, 6 Blu-rayów, 5 DVD) dokumentujących działalność Davida Gilmoura, Nicka Masona i Richarda Wrighta od 1987 roku.

W tym czasie zespół Pink Floyd sprzedał 40 milionów płyt za sprawą trzech studyjnych albumów - "A Momentary Lapse of Reason", "The Division Bell" i "The Endless River" - oraz dwóch koncertowych wydawnictw - "Delicate Sound of Thunder" i "Pulse".

Wydawnictwo, nad którego produkcją czuwali David Gilmour i Andy Jackson zawiera ponad 13 godzin niepublikowanych materiałów audio i audio-wideo, w tym z koncertów w Wenecji (1989) i Knebworth (1990).



Multimedialny box "Pink Floyd The Later Years" przybliża historię Pink Floyd po 1987 roku, począwszy od wydania albumu "A Momentary Lapse of Reason", który ugruntował pozycję Pink Floyd jako jednego największych zespołów na świecie.

Praca nad "The Later Years" była szansą, by świeżym okiem spojrzeć na "A Momentary Lapse of Reason". Powrócono więc do niektórych klawiszowych partii Richarda Wrighta, a Nick Mason na nowo dograł niektóre perkusyjne ścieżki. Tym samym Gilmour oraz producent Bob Ezrin przywrócili twórczą równowagę trójki członków Pink Floyd.

W 1987 i 1988 roku koncerty Pink Floyd złożyły się na największą w historii trasę koncertową, która uwieczniono na nominowanym do Grammy albumie "Delicate Sound of Thunder". Materiał nakręcony w Nassau Coliseum w Nowym Jorku ukazuje Pink Floyd w szczytowej formie.

Na potrzeby nowego wydawnictwa koncert został na nowo zmontowany, a jego jakość poprawiona. Pracowano na oryginalnej 3,5-milimetrowej taśmie dostarczonej przez Aubrey "Po" Powell i Benny'ego Tricketta. Dźwięk na nowo zmiksowano do formatu 5.1. Ponadto utwory "Terminal Frost" i "Welcome To The Machine", które nie trafiły na oryginalne dzieło, tym razem zostały uwzględnione w zestawie. Koncert po raz pierwszy jest dostępny w formacie 5.1 na Blu-rayu i DVD.

Jednymi z najbardziej pożądanych przez fanów dodatków, które trafiły na "Pink Floyd The Later Years" są koncert z Wenecji z 1989 roku, zorganizowany na pływającej scenie przed placem świętego Marka oraz nagrodzony statuetką Sliver Clef występ na festiwalu w Knebworth z 1990 roku. Obydwa koncerty wcześniej nie zostały wydane, a teraz ukażą się zarówno na DVD jak i Blu-rayu (145 minut).

Pink Floyd byli gwiazdami Knebworth, gdzie wystąpili również Paul McCartney, Dire Straits, Genesis, Phil Collins, Eric Clapton czy Tears For Fears. Dochód ze sprzedaży biletów zasilił fundację na rzecz Muzykoterapii Nordoffa-Robbinsa. David Gilmour i Andy Jackson na nowo zmiksowali materiał z tego występu. Wszystkie siedem utworów, które zagrali (z gościnnym udziałem saksofonistki Candy Dulfer, znanej z wokalizy w "The Great Gig In The Sky" Clare Torry, grającego na klawiszach Michaela Kamena oraz Sam Brown wraz z matką Vicki) teraz po raz pierwszy ukaże się na CD.

8 marca 1994 roku grupa Pink Floyd wydała ostatnią studyjną płytę z udziałem klawiszowca Ricka Wrighta - "The Division Bell". Niewykorzystany podczas tej sesji materiał trafił później na pożegnalny album "The Endless River" (2014).



Towarzysząca płycie "The Division Bell" (rozeszła się w nakładzie ponad 12 mln egzemplarzy) trasa została uwieczniona na koncertowym wydawnictwie "Pulse". "Pink Floyd The Later Years" zawiera cały materiał z "Pulse" w nowo zmontowanej i poprawionej z oryginalnych taśm wersji. Koncert po raz pierwszy wydany zostanie na Blu-rayu. Również po raz pierwszy fani otrzymają zapis z próby zespołu z 20 października 1994 roku, gdy wykonywali "A Great Day For Freedom" i "Lost For Words".

W 2014 roku Pink Floyd wydali longplay "The Endless River" składający się głównie z instrumentali i ambientowych kompozycji pochodzących z nagrań, które powstały przy okazji sesji do "The Division Bell". Materiał zrealizowany przez David Gilmoura, Nicka Masona i Richarda Wrighta uzupełniony został o utwór "Louder than Words" ze słowami pisarki Polly Samson, która odpowiadała za większość tekstów na "The Division Bell".

Na "Pink Floyd The Later Years" po raz pierwszy zamieszczono nigdy niepublikowany, zrealizowany na specjalne zamówienie 52-minutowy film "The Endless River" w reżyserii Iana Emesa, który pracował z Pink Floyd przy animacjach "One of These Days", "Speak To Me", "Time" i "On the Run".

Wydawnictwo "Pink Floyd The Later Years" uzupełniają teledyski, materiały dokumentalne i nagrania koncertowe. W zestawie znalazł się opublikowany po raz pierwszy na Blu-rayu, DVD i 7-calowym winylu zapis ostatniego występu Pink Floyd w składzie David Gilmour, Nick Mason i Richard Wright. Było to specjalne wykonanie utworu "Arnold Layne", które muzycy zaprezentowali 10 maja 2007 roku podczas imprezy w hołdzie Sydowi Barrettowi. W zestawie zamieszczono niepublikowany lub na nowo zmiksowany materiał, w odświeżonej, zremasterowanej i na nowo zmontowanej wersji, a także promocyjne klipy.



Z pomocą Nicka Masona, sięgając do archiwów Pink Floyd, box uzupełniono plakatami, programami i innymi grafikami z tras, książeczką z tekstami oraz innymi rarytasami, w tym 7-calowymi singlami z wykonaniem numeru "Arnold Layne" podczas koncertu w hołdzie Sydowi Barrettowi oraz "Lost For Words" z próby w Earl’s Court podczas trasy "Pulse". Fani otrzymają ponadto 60-stronicowy album ze zdjęciami, projektu Aubrey Powell z Hipgnosis i Petera Curzona z StormStudios.



Pięć krążków CD zamknięto w 40-stronicowy album ze szczegółowym opisem zawartości.