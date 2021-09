Pierwszy koncert The Rolling Stones z nowym perkusistą! [FILM, SETLISTA]

Na ten moment oczekiwali głównie amerykańscy fani. Zespół 26 września roku powróci do regularnej trasy koncertowej, przerwanej przez pandemię. Nie powróci jednak stary skład, bo perkusista Charlie Watts zmarł niespełna miesiąc temu.

Jak zapowiadali początkiem sierpnia muzycy The Rolling Stones i tak nie doszłoby do wspólnego występu - muzyk musiał przejść pilną operację i jeszcze za życia wyznaczył następcę na swoje miejsce.



Fani z całego świata czekali na to, by zobaczyć zespół ponownie na scenie. Wczoraj tę przyjemność mieli specjalnie zaproszeni goście - zespół wystąpił dla miliardera Roberta Krafta i jego bliskich. W sieci pojawiły się pierwsze przecieki o zagranych utworach, a także nagrane z ukrycia filmy z zespołem na scenie. Poniżej możemy usłyszeć "Satisfaction" i niegrane od wielu lat "19th Nervous Breakdown".



The Rolling Stones z nowym perkusistą

Oprócz szlagieru "(I Can't Get No) Satisfaction" zespół zagrał także premierowo wydany w ubiegłym roku "Living in A Ghost Town" czy utwór "Trouble's a Coming", który ukaże się oficjalnie dopiero w październiku tego roku na reedycji albumu "Tattoo You".



Fani zespołu są podzieleni. Część uważa, że styl gry nowego perkusisty nie pasuje do utworów, a inni cieszą się, że zespół zyskał "drugie życie" i może prezentować rzadziej wykonywane utwory, które ze względów fizycznych były wręcz niemożliwe do wykonania przez Charliego Wattsa.



Obaj muzycy znali się od lat. Steve Jordan występował w zespole Keitha Richardsa, X-Pensive Winos, a także grał na płycie "Steel Wheels" Stonesów z 1989 roku.

Cała setlista (utwory zagrane podczas koncertu) prezentowała się następująco:

1. Let's Spend The Night Together

2. Tumbling Dice

3. Under My Thumb

4. Trouble's a Coming

5. Living In A Ghost Town

6. You Can´t Always Get What You Want

7. Mignight Rambler

8. Miss You

9. 19th Nervous Breakdown

10. Start Me Up

11. Gimme Shelter

12. Sympathy for the Devil

13. Jumping Jack Flash

14. Street Fighting Man

15. (I Can't Get No) Satisfaction