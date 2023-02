Roger Waters ( posłuchaj! ) ostatnimi czasy komentuje politykę częściej, niż kiedykolwiek przedtem. Stała się ona niemal jego głównym zajęciem obok koncertowania jako "geniusz, który stoi za złotą erą Pink Floyd" (jak sam się nazywa).

Wiadomo już na pewno, że 79-letni basista ponownie nagrał "The Dark Side of the Moon" - słynny album Pink Floyd ( posłuchaj! ), który wyszedł 50 lat temu. Zrobił to sam. Skłoniło go do tego to, że jego zdaniem wypaczono znaczenie pierwotne krążka, które trzeba po latach mu oddać.

"To ja napisałem 'The Dark Side of the Moon'. Pozbądźmy się tych wszystkich bzdur typu 'my'!" - oświadczył Waters twierdząc, że cały album jest jego dziełem w rozmowie z The Telegraph. "Oczywiście byliśmy zespołem, było nas czterech, wszyscy wnieśliśmy swój wkład - ale to mój projekt i ja go napisałem. Więc... bla bla!" - dodawał.

Roger Waters broni solówek Gilmoura nagranych dla Pink Floyd

Chyba kilka dni spowodowało, że Waters nieco spokorniał w swoich przekonaniach. Na Facebooku zamieścił wpis, w którym odniósł się do artykułu dziennikarza The New Statesman. Ten pisał w nim, że Waters zdecydował o usunięciu z nowej edycji płyty "okropnych solówek Gilmoura". Tylko że... te słowa nigdy nie padły.

Poirytowany Waters musiał przez to stanąć w obronie twórczości dawnego kolegi, choć pewnie kosztowało go to wiele energii. "To nonsens i zwykłe, gównianie nieprawdziwe informacje" - pisze współtwórca Pink Floyd. "W artykule jest jednak coś, co muszę wyprostować" - dodał.

Choć jeszcze kilka dni temu mówił, że jego koledzy z zespołu żerowali na jego zdolnościach. "Cóż, Nick [Mason] nigdy nie udawał. Ale [David] Gilmour i Rick [Wright]? Nie potrafią pisać piosenek, nie mają nic do powiedzenia. Nie są artystami!" - przyznawał dla The Telegraph.

"Byłem tam, kocham solówki Dave'a na 'Dark Side' i na 'Wish You Were Here' i na 'Animals', na 'The Wall' i na 'The Final Cut'. W mojej stronniczej opinii, solówki Dave'a na tych płytach stanowią zbiór jednych z najlepszych solówek gitarowych w historii rock'n'rolla" - przyznał Waters czym zaskoczył swoich obserwatorów. W końcu w ostatnim czasie jedynie starał się umniejszyć dokonaniom Gilmoura w działalności zespołu.

Zwrócił się także do dziennikarza, który napisał o "o okropnych solówkach"."Stuarcie Maconie, ty k**asie, następnym razem sprawdź proszę kopię swojego niechlujnego tekściku zanim oddasz go do druku. Miłość R." - zakończył wpis.

Roger Waters odmienia "The Dark Side of The Moon"

Nick Mason's Saucerful of Secrets w Łodzi: Nicka Psychodeliczna Kolacja [RELACJA, ZDJĘCIA] Fakty są takie, że Waters napisał tekst do każdego z utworów na krążku i skomponował trzy, a dwa inne współkomponował. Poza tym nadal nazywany jest "mózgiem Pink Floyd", bo to on decydował m.in. o kierunku artystycznym grupy w tamtych czasach. Mimo to kultowe partie gitary Davida Gilmoura czy klawiszy Richarda Wrighta zapisały się w ciągu dekad w historii muzyki.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie pojawi się album w nowej wersji, choć gazeta sugeruje, że będzie to maj 2023 roku. Pod koniec ubiegłego roku Roger Waters zrobił podobnie z utworem "Comfortably Numb", z którego wyrzucił kultową solówkę i dodał recytowany tekst.

Tymczasem trzy tygodnie temu Roger Waters w imieniu Rosji przemówił na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a także został zaatakowany przez Polly Samson - żonę Davida Gilmoura. Niemal 40 lat po odejściu Watersa z Pink Floyd spór muzyków z zespołu znów nabrał na sile. Wówczas muzyk pozwał pozostałych członków grupy za dalsze używanie przez nich nazwy zespołu i przegrał sprawę.

Roger Waters o wojnie w Ukrainie. Sądzi, że Putin nie chce podbić całego kraju

W ostatnim czasie Roger Waters tłumaczył, że Władimir Putin wcale nie chce kontynuować wojny i rozszerzać jej na inne kraje. "Jedyne co mówi to: chce chronić rosyjskojęzyczną populację w tych częściach Ukrainy, gdzie mówiący po rosyjsku boją się zagrożenia ze strony skrajnie prawicowego ruchu, który jest zainspirowany puczem na Majdanie w Kijowie. Puczem, który został szeroko zaakceptowany i dyrygowany przez USA" - tłumaczył Waters w rozmowie z "Berliner Zeitung".

Nie krył również tego, że w zaistniałej sytuacji jest bardziej wyrozumiały wobec Putina, niż prezydenta USA Joe Bidena, którego nazwał "zbrodniarzem wojennym" odpowiedzialnym za "podsycanie wojny". "W porównaniu do Bidena, bronię Putina. Prowokacje USA/NATO przed lutym 2022 były ekstremalne i bardzo niszczycielskie dla interesu zwykłych ludzi w Europie" - mówił.

Roger Waters na Radzie Bezpieczeństwa ONZ: Co powiedział?

Niespełna 80-letni muzyk pojawił się 8 lutego na Radzie Bezpieczeństwa ONZ za pośrednictwem łącza wideo. W ocenie mediów, jego wystąpienie miało przede wszystkim charakter antywojenny i krytykujący przemysł wojskowy. Na spotkaniu Waters potępił rosyjską inwazję na Ukrainę jako "nielegalną", jednak dodał, że "nie była ona niesprowokowana".



Brytyjczyk (żydowski serwis JNS.org nazwał go "Leni Riefenstahl rock and rolla", nawiązując do niemieckiej reżyserki nazistowskich filmów propagandowych) przedstawiając się jako głos "milionów pozbawionych głosu" apelował o zakończenie wszystkich wojen, nie tylko w Ukrainie.

"Dziękuję za wysłuchanie nas dzisiaj, jest nas wielu, którzy nie mają udziału w zyskach przemysłu wojennego. Nie wychowujemy dobrowolnie naszych synów i córek, aby zapewnić paszę waszym armatom. Naszym zdaniem jedynym rozsądnym działaniem jest dziś wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie [Waters używa formy "na", a nie "w", tak jak robi to Rosja - przyp. red.]. Żadnych 'jeśli', żadnych 'ale', żadnych 'i'. Nie możemy tracić ani jednego ukraińskiego ani rosyjskiego życia - wszystkie są cenne w naszych oczach" - powiedział Roger Waters.