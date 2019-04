Pidżama Porno: Nowa płyta po 15 latach. Kiedy premiera?

Jesienią tego roku ukaże się nowy album grupy Pidżama Porno. Do ekipy dowodzonej przez Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego" na stałe dołączył gitarzysta Piotr "Załęs" Załęski.

Będzie to pierwsze wydawnictwo od ponad piętnastu lat - po bardzo długiej przerwie w działalności i prowadzeniu innych projektów muzycznych, muzycy Pidżamy Porno wkraczają do studia, by nagrać nowy album.

Na wydawnictwo złoży się 12 kompozycji z tekstami Grabaża. Jak zapowiada zespół - będzie do poskakania, do posłuchania i do pomyślenia.

Zespół tworzy w składzie: Krzysztof "Grabaż" Grabowski, Andrzej "Kozak" Kozakiewicz, "Rafał "Kuzyn" Piotrowiak. Ekipę wzmocni gitarzysta Piotr "Załęs" Załęski, który współtworzył takie zespoły, jak Hurt, Dust Blow, Prawda, współpracował także z Jankiem Samołykiem.

Pidżama Porno ostatni album wydała w roku 2004 - była to płyta "Bułgarskie Centrum". Później artyści zawiesili także na kilka lat działalność koncertową, występując sporadycznie. Przerwa trwała do roku 2015, gdy muzycy wrócili do występów w zmienionym składzie. Nowe wydawnictwo studyjne będzie zatem powrotem po ponad piętnastoletniej przerwie w regularnej działalności.

