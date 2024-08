Piąta żona Michała Wiśniewskiego rusza na podbój mediów. Oto jakie ma plany

Prowadzące zapraszają słuchaczy do aktywnego udziału w programie, zachęcając ich do dzielenia się swoimi problemami, które następnie będą omawiane na antenie. Już teraz wiadomo, że tematyka nie będzie należeć do lekkich. Jak zdradza Pola Wiśniewska, pierwsze nagrania poruszały trudnych sytuacji życiowych.



Premiera pierwszego odcinka "No coś Ty!" została zaplanowana na 2 września.