Phil Spector nie żyje. Producent i muzyk zmarł po zakażeniu koronawirusem

Phil Spector – muzyk i producent – który odsiadywał wyrok więzienia za zabójstwo aktorki Lany Clarkson, zmarł w więzieniu z związku z komplikacjami po zakażeniu koronawirusem.

Phil Spector miał 81 lat /Al Seib-Pool /Getty Images

U Phila Spectora wykryto koronawirusa jeszcze w grudniu 2020 roku. Leczony był w kalifornijskim szpitalu. Terapia przyniosła skutek i muzyk trafił ponownie do celi.

Reklama

W połowie stycznia u Spectora po raz kolejny wystąpiły poważne problemy z oddychaniem i ponownie trafił do szpitala. Tym razem jednak nie udało się go odratować. Słynny producent zmarł w sobotę 16 stycznia w wieku 81 lat.

Phil Spector był jednym z najsłynniejszych producentów na świecie. Jednak zanim zainteresował się produkcją, został wokalistą grupy Teddy Bears, z którą wylansował hit "To Know Him Is To Love Him".

Phil Spector: Geniusz z krwią na rękach 1 / 10 Urodzony 26 grudnia (1939 lub 1940 roku – w tej kwestii źródła podają różne daty) był jednym z najsłynniejszych producentów na świecie. Jednak zanim zainteresował się produkcją, został wokalistą grupy Teddy Bears, z któą wylansował hit "To Know Him Is To Love Him". Źródło: Getty Images Autor: Time & Life Pictures udostępnij

W wieku 21 lat Spector założył własną wytwórnię Philles Records. Niedługo później rozpoczął działalność producencką, pokazując swój kunszt przy nagraniach Ike'a i Tiny Turner oraz The Ronettes.

Pod koniec lat 60. rozpoczął współpracę z The Beatles i The Ramones. Z jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą grupą na świecie stworzył płytę "Let It Be". To sprawiło, że twórca zaczął być uważany z jednego z najbardziej utalentowanych producentów muzycznych, a współpracę z nim nawiązali m.in. Leonard Cohen i The Righteous Brothers.

Bezsprzeczną zasługą Spectora dla muzyki rozrywkowej jest popularyzacja techniki zwanej "ścianą dźwięku", którą stworzył razem z Larrym Levinem. Polega ona na wielokrotnym nagrywaniu instrumentów muzycznych i zwielokrotnianiu ich brzmienia. Daje to w rezultacie gęsty, mocny dźwięk - na pierwszym planie lub w tle utworu.

Pięć głośnych procesów gwiazd muzyki 1 / 7 Znany ze współpracy z The Beatles (współtworzył z nimi m.in. "Let It Be"), producent muzyczny Phil Spector, został skazany na dożywocie (z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 19 latach) za zabójstwo 40-letniej przyjaciółki, aktorki Lany Clarkson w lutym 2003 roku. Jej ciało znaleziono w domu producenta w Los Angeles. Przyczyną śmierci był postrzał w usta. Spector utrzymywał, że Clarkson przypadkowo zastrzeliła się sama. Lekarze i technicy policyjni uznali jednak, że było to morderstwo. W pierwszym procesie w 2007 roku przysięgli sądu w stanie Kalifornia nie byli w stanie jednomyślnie - czego wymaga miejscowe prawo - wydać wyroku. Za drugim razem, po pięciu miesiącach, uznano go za winnego morderstwa drugiego stopnia. Podczas procesu przewodzący rozprawie zakazał adwokatom i prokuratorom zwoływania konferencji prasowych, na których często podważana była wiarygodność drugiej strony. Źródło: Getty Images Autor: Pool udostępnij

Solowy album Spectora "A Christmas Gift For You From Philles Records" magazyn "Rolling Stone" w 2003 roku umieścił w zestawieniu 500 albumów wszech czasów. W 1989 został wprowadzony do Rock And Roll Hall Of Fame. W 1971 roku muzyk zdobył swoją jedyną nagrodę Grammy za współpracę przy płycie George'a Harrisona "Concert In Bangladesh".

W 2003 roku, gdy Amerykanin był już emerytowanym producentem Stanami Zjednoczonymi wstrząsnęła afera dotycząca morderstwa aktorki Lany Clarkson. Jej ciało znaleziono w domu producenta w Los Angeles. Przyczyną śmierci był postrzał w usta. Spector utrzymywał, że Clarkson przypadkowo zastrzeliła się sama. Lekarze i technicy policyjni uznali jednak, że było to morderstwo.

Ostatecznie - po dwóch procesach w 2009 roku gwiazdor został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 19 latach odsiadki. O wyjście na wolność mógł zabiegać w 2028 roku.