Spór między Philem Collinsem a jego byłą żoną Orianne Cevey rozpoczął się w sierpniu 2020 roku. To wtedy muzyk uznał, że ówczesna partnerka po zerwaniu z nim przez SMS-a i wyjściu za Thomasa Batesa, nielegalnie zajmuje jego dom w Miami.



Kobieta odgrażała się, że nie opuści posiadłości, a jedynie co może zrobić, to upublicznić kompromitujące materiały dotyczące jej byłego męża.



Byłe małżeństwo początkowo do porozumienia nie doszło, a sprawa trafiła do sądu. Kilka miesięcy później Cevey po zakupieniu domu w Fort Lauderdale zgodziła się opuścić posiadłość. W zamian Collins miał sprzedać willę, a połowę zarobionych pieniędzy przekazać byłej żonie.

Reklama

Jednak ugoda między byłym małżeństwem okazała się nietrwała, a przedstawiciele Collinsa twierdzą, że żadne pieniądze byłej partnerce muzyka się nie należą.

Zdjęcie Widok na dom Phila Collinsa, który jest przedmiotem sporu z byłą żoną / Splash News / East News

W związku z tym Cevey otrzymała zgodę od sądu na pozwanie swojego męża. Kobieta domaga się 20 milionów dolarów (ich były dom wyceniono na 40 milionów).



"Pierwotna ugoda polegała na tym, że Collins sprzedaje dom, a Cevey dostaje połowę pieniędzy z tej transakcji. Byli już w tej sprawie dogadani" - relacjonuje Page Six.

Przedstawiciele byłej żony lidera Genesis nie kryją radości z małego sukcesu.



Zdjęcie Orienne Cevey i Phil Collins / Desiree Navarro / Getty Images

"Martwisz się, gdy walczysz w sądzie przeciwko komuś tak bogatemu i potężnemu jak Collins. Miło wygrać rundę walki. [Orianne] jest z tego powodu bardzo szczęśliwa" - miał powiedzieć Page Six bliski współpracownik kobiety.

Przedstawiciele Collinsa upierają się natomiast, że zgoda na oficjalne wejście na drogę sądową nic nie znaczy i są to tylko kwestie proceduralne.

"Pozew złożony był w złym sądzie i dlatego też Orianne musiała składać go raz jeszcze. Jedynym znaczeniem tego orzeczenia jest to, gdzie teraz przegra proces" - komentowali adwokaci gwiazdora.



Phil Collins i Orienne Cevey - burzliwe losy pary

Drugi związek Phila Collinsa i Orianne Cevey rozpadł się po czterech latach (wcześniej byli małżeństwem w latach 1999 - 2006). Rozwód w tamtym czasie kosztował gwiazdora 46 milionów dolarów.



Phill Collins kończy z koncertami. Ma problemy zdrowotne

Przypomnijmy, że niedawno muzyk i członek Genesis ogłosił, że kończy z koncertowaniem. Stanie się to po zakończeniu ostatniej trasy, w którą wyruszył z zespołem. Na początku października z powodu zakażenia koronawirusem przez jednego z członków grupy, formacja musiała przełożyć kolejne koncerty w Wielkiej Brytanii. "To niezwykle frustrujące zdarzenia dla zespołu, który jest zdruzgotany takim obrotem spraw" - informowano w oświadczeniu.