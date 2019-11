Pete Doherty aresztowany w Paryżu. Rockman kupował kokainę

Kolejne kłopoty z prawem jednego z największych rockowych skandalistów. Tym razem brytyjski wokalista Pete Doherty w Paryżu został aresztowany, gdy próbował kupić kokainę.

Francuskie media informują, że Pete Doherty z grupy The Libertines został zatrzymany, gdy miał przy sobie dwa gramy wysokiej klasy kokainą w okolicach placu Pigalle w Paryżu.

40-letniego rockmana aresztowano podczas zakupu narkotyków. Brytyjczyk miał być też pod wpływem alkoholu.



"Był pijany i nie chciał współpracować z policją, dlatego zabrano go do w kajdankach do radiowozu" - mówi informator brytyjskiego tabloidu "The Sun".

Problemy Doherty'ego z prawem ciągną się od lat. Muzyk wielokrotnie trafiał do aresztu, najczęściej w związku z narkotykami.

Sąd skazywał go też na odsiadkę za kradzież i prowadzenie auta bez uprawnień. W październiku były partner modelki Kate Moss otrzymał zakaz prowadzenia samochodu po tym, gdy czterokrotnie został złapany przez ten sam fotoradar za przekroczenie prędkości.

