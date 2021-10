Pete Burns odszedł 5 lat temu. Jak wyglądało życie wokalisty Dead or Alive?

Pete Burns urodził się 5 sierpnia 1959 w Bebington. Lider grupy Dead or Alive od zawsze czuł się inny od reszty - w związku z tym szybko zaczął eksperymenty ze swoim wyglądem.

W latach 70. współpracował z kilkoma zespołami, ale z żadnym z nich nie zbudował kariery. 8 sierpnia 1980 roku ożenił się z Lynne Corlett. Lynne strzygła w salonie fryzjerskim, w którym Burns starał się o pracę.

W tamtym czasie, dzięki pracy w londyńskim sklepie Probe Records zaczął obracać się w towarzystwie muzyków i zaczął śpiewać w zespole Dead or Alive. Z początku grupa nie była rozpoznawalna, a jej pierwsze utwory nie stały się hitami.

Dopiero singel "Misty Circles" trafił na listy przebojów. Grupa poszła za ciosem i w 1984 roku wydał płytę "Sophisticated Boom Boom". Kolejne płyty takie jak "Youthquake", "Mad, Bad and Dangerous To Know" czy "Nude" stały się prawdziwymi hitami.

Pete Burns znany był ze swojego androgenicznego wizerunku. W 2000 r. przeszedł zabieg chirurgii estetycznej (m.in. usta, nos, policzki), po latach przyznał jednak, że nie był on do końca udany.

W 2006 r. na rynku ukazała się autobiografia "Freak Unique" ("Unikalny dziwoląg"), w której ujawnił, że w młodym wieku został zgwałcony przez człowieka, który nigdy nie był ścigany. Pisał także o trwałej depresji i próbach samobójczych. Pojawił się wówczas w brytyjskiej edycji reality show "Celebrity Big Brother".

W tym samym roku rozwiódł się ze swoją żoną. W lipcu 2007 r. Burns zawarł związek cywilny z fotografem Michaelem Simpsonem, ale po niespełna dwóch latach rozstali się. Burns stwierdził, że małżeństwa homoseksualne nie działają jak trzeba, i że lepiej być w związku małżeńskim z kobietą.

Pod koniec 2014 r. wokalista ogłosił bankructwo. Kilka miesięcy później został eksmitowany z wynajmowanego mieszkania, gdy zalegał 34 tys. funtów niepłaconego czynszu. W połowie września 2016 r. wystąpił w telewizyjnym programie "Celebrity Botched Up Bodies". "Prawdopodobnie miałem ok. 300 operacji plastycznych. Mam nadzieję, że kiedy trafię do Nieba w wieku 80 lat, to Bóg mnie nie rozpozna" - mówił wówczas.

Pete Burns zmarł 23 października 2016 roky. Przyczyną śmierci 57-letniego wokalisty był atak serca.

Informacja o zgonie pojawiła się na oficjalnym profilu Pete'a Burnsa na Twitterze. "Z wielkim smutkiem przekazujemy tragiczne wieści, że nasz ukochany Pete Burns z Dead or Alive zmarł wczoraj z powodu nagłego zatrzymania krążenia" - głosi komunikat opublikowany przez przedstawicieli wokalisty.

"Cała rodzina i jego przyjaciele są zdruzgotani odejściem naszej wyjątkowej gwiazdy. Był prawdziwym wizjonerem, utalentowaną duszą i będzie go brakowało tym wszystkim, którzy kochali i doceniali wszystko czym był. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci".

Pete Burns z grupą Dead or Alive zdobył popularność dzięki singlom "That's the Way (I Like It)" (cover przeboju the KC and the Sunshine Band), "What I Want", "I'd Do Anything" i "You Spin Me Round (Like a Record)", który podbił listy przebojów w 1984 r.