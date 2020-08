Perrie Edwards publikuje zdjęcia z wakacji. "Nie mam nad tym władzy"

Członkini Little Mix Perrie Edwards udostępniła serię zdjęć z wakacji na swoim Instagramie. Wokalistka przyznała, że przestała wstydzić się swojego ciała i nie przejmuje się już działalnością paparazzi.

Perrie Edwards pochwaliła się zdjęciami z wakacji /Lia Toby / WENN.com/agefotostock /East News

Perrie Edwards z Little Mix na wakacje ze swoim chłopakiem, piłkarzem Liverpoolu Alexem Oxlade-Chamberlainem wybrała hiszpańską Ibizę. Wokalistka wrzuciła zdjęcia z jachtu w bikini i przyznała, że już nie ma problemu z brakiem akceptacji swojego ciała.

Reklama

"Nigdy nie będę w stanie kontrolować zdjęć robionych bez mojej zgody. Zawsze boję się fotek paparazzi z wakacji" - wyjaśniła.

Edwards dodała, że miała problemy z akceptacją swojego ciała. Po pomoc zwróciła się do trener Danielle Peazer.

"Umówiłam się z nią przed wakacjami. Ofiarowała mi trochę swojego czasu i jestem jej za to wdzięczna. To pierwszy raz, gdy nie płakałam i nie wpadałam w kompleksy z powodu krytyki - nauczyłam się - kierując się słowami Elsy (bohaterki Disneya - przyp. red.) - odpuszczać" - wyznała.



Przypomnijmy, że na płycie Little Mix "LP5" wokalistki przemyciły sporo wątków feministycznych (m.in. w pierwszym singlu "Woman Like Me") a klipem "Strip" postanowiły walczyć z wszechobecnym hejtem w sieci. Dlatego też wystąpiły w nim nago, a swoje ciała pokryły wulgaryzmami i obelgami.

Piosenka i teledysk miały zachęcić również oglądające to kobiety do akceptacji swojego ciała. Klip wzbudził sporo kontrowersji. W ostrych słowach skrytykował go m.in. brytyjski prezenter Piers Morgan (zarzucił grupie promowanie muzyki nagością), a w obronę piosenkarki wzięły m.in. Ariana Grande i Lauren Jauregui.