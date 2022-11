Maria Yadora o swojej traumatycznej historii związanej z Brandonem Friedem napisała w mediach społecznościowych.

"Byłam w barze zeszłej nocy i byłam obmacywana pod stołem przez Brandona Frieda, perkusistę The Neighbourhood. To jedna z najbardziej niekomfortowych chwil w życiu, jaka mnie do tej pory spotkała. Została zaatakowana moja prywatna przestrzeń i moje ciało. Będziecie potrzebować nowego perkusisty, bo ten koleś jest kompletnym oblechem" - napisała.

Brandon Fried wyrzucony z zespołu. "Nie jest już członkiem naszego składu"

Grupa krótko po oświadczeniu Marii zdecydowała się zakończyć współpracę z perkusistą.

"Dziękujemy Marii za jej wyznanie. Nie mamy żadnej tolerancji dla niewłaściwych zachowań wobec kobiet. W związku z czynami Brandona, nie jest on już członkiem The Neighbourhood" - czytamy.



Brandon Fried przeprosił za swoje czyny. "Mam problem z alkoholem"

Na Instagramie oficjalne przeprosiny zamieścił również sam perkusista.

"Jest mi bardzo przykro za to, co zrobiłem Marii. Moje czyny są niewytłumaczalne i nieakceptowalne. Nie odzwierciedlają tego, kim jestem jako osoba, ale pokazują, kim staje się pod wpływem. To dowód na to, że muszę zmierzyć się ze swoimi problemami z alkoholem i używkami, zwrócę się wkrótce po pomoc. Chciałbym przeprosić też inne kobiety, które mogły paść ofiarą mojego zachowania. Przepraszam też członków zespołu i fanów, że się na mnie zawiedli" - podsumował muzyk.

Brandon Fried działał w zespole od 2014 roku, zastąpił w formacji Bryana Sammisa.