Pearl Jam: Szczegóły nowej płyty "Gigaton". Kiedy premiera?

Poznaliśmy szczegóły 11. płyty amerykańskiej grupy Pearl Jam. Album "Gigaton" promowany będzie podczas koncertu w Tauron Arenie Kraków 13 lipca.

Okładka płyty "Gigaton" grupy Pearl Jam /

"Gigaton" to następca "Lighting Bolt" z 2013 r.

Za produkcję nowego albumu odpowiadają Josh Evans oraz Pearl Jam.

Pierwszym singlem promującym "Gigaton" będzie utwór "Dance of the Clairvoyants". Premiera w ciągu najbliższych tygodni.

"Nagranie tego albumu było długą podróżą. Czasem mroczną, emocjonalną i dezorientującą, ale też bardzo ekscytującą i pełną eksperymentów. Czujemy, że ta droga zaprowadziła nas do muzycznego odkupienia. Współpraca z kolegami z zespołu dała mi wiele miłości, uważności oraz wiedzy, jak ważne są więzi z innymi ludźmi w czasach, w których żyjemy" - mówi gitarzysta Mike McCready.

Na okładkę albumu "Gigaton" trafiła fotografia "Ice Waterfall" autorstwa kanadyjskiego reżysera, fotografa i biologa morskiego Paula Nicklena. Zdjęcie wykonano w prowincji Svalbard w Norwegii. Przedstawia topniejącą wodę lodowców znajdujących się na Ziemi Północno-Wschodniej (Nordaustlandet).

W ramach trasy promującej album, Pearl Jam wystąpi między innymi w Polsce. 13 lipca w Tauron Arenie Kraków zespół poprzedzać będzie White Reaper.

Oto szczegóły płyty "Gigaton":

1. "Who Ever Said"

2. "Superblood Wolfmoon"

3. "Dance of the Clarivoyants"

4. "Quick Escape"

5. "Alright"

6. "Seven O'Clock"

7. "Never Destination"

8. "Take The Long Way"

9. "Buckle Up"

10. "Come Then Goes"

11. "Retrograde"

12. "River Cross".

W 2020 r. Pearl Jam oficjalnie świętuje 30-lecie działalności. Jedenaście albumów studyjnych, setki wyjątkowych występów, oficjalnych wydawnictw koncertowych, legiony oddanych fanów na całym świecie. Grupa sprzedała ponad 85 mln egzemplarzy albumów, a w 2017 została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.