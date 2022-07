20 lipca słynny zespół rockowy z Seattle miał zagrać swoje największe przeboje przed wiedeńską publicznością. Koncert został jednak w ostatniej chwili odwołany. Powód, zespół wyjaśnił w poście na Instagramie.

Pearl Jam odwołuje koncert w Wiedniu. Eddie Vedder stracił głos

"Do wszystkich, którzy czekali na wspaniały koncert Pearl Jam dzisiaj wieczorem w Wiedniu. My też na niego czekaliśmy. Jednak przez ekstremalne warunki, jakie panowały na naszym ostatnim koncercie na przedmieściach Paryża (upał, kurz i dym z pożarów), gardło naszego piosenkarza, Eda Veddera zostało uszkodzone. Widział się z lekarzami, przechodzi kurację, jednak jego struny głosowe wciąż nie wyzdrowiały. To straszna wiadomość, która przychodzi w najgorszym momencie. Jest nam bardzo przykro. Do samego końca my i Ed mieliśmy nadzieję, że damy radę zagrać" - napisał zespół w oświadczeniu.

Po raz ostatni zespół wystąpił 16 lipca na festiwalu Lollapalooza, który odbywał się na paryskim hipodromie.

Na razie zespół nie odwoływał kolejnych koncertów po Wiedniu. 22 lipca Pearl Jam ma zawitać do Pragi, a 24 i 25 lipca zagra w Amsterdamie. Koncert grupy w krakowskiej Tauron Arenie odbył się zgodnie z planem 14 lipca.