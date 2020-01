Pearl Jam i nowa płyta "Gigaton". Kiedy premiera?

Na 27 marca wyznaczono datę premiery 11. płyty amerykańskiej grupy Pearl Jam. Album "Gigaton" promowany będzie podczas koncertu w Tauron Arenie Kraków 13 lipca.

Eddie Vedder zapowiada nową płytę grupy Pearl Jam /Kevin Mazur /Getty Images

"Gigaton" to następca "Lighting Bolt" z 2013 r.

Za produkcję nowego albumu odpowiadają Josh Evans oraz Pearl Jam.

Pierwszym singlem promującym "Gigaton" będzie utwór "Dance of the Clairvoyants". Premiera w ciągu najbliższych tygodni.

"Nagranie tego albumu było długą podróżą. Czasem mroczną, emocjonalną i dezorientującą, ale też bardzo ekscytującą i pełną eksperymentów. Czujemy, że ta droga zaprowadziła nas do muzycznego odkupienia. Współpraca z kolegami z zespołu dała mi wiele miłości, uważności oraz wiedzy, jak ważne są więzi z innymi ludźmi w czasach, w których żyjemy" - mówi gitarzysta Mike McCready.

Na okładkę albumu "Gigaton" trafiła fotografia "Ice Waterfall" autorstwa kanadyjskiego reżysera, fotografa i biologa morskiego Paula Nicklena. Zdjęcie wykonano w prowincji Svalbard w Norwegii. Przedstawia topniejącą wodę lodowców znajdujących się na Ziemi Północno-Wschodniej (Nordaustlandet).



W ramach trasy promującej album, Pearl Jam wystąpi między innymi w Polsce. 13 lipca w Tauron Arenie Kraków zespół poprzedzać będzie White Reaper.



W 2020 r. Pearl Jam oficjalnie świętuje 30-lecie działalności. Jedenaście albumów studyjnych, setki wyjątkowych występów, oficjalnych wydawnictw koncertowych, legiony oddanych fanów na całym świecie. Grupa sprzedała ponad 85 mln egzemplarzy albumów, a w 2017 została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.

Clip Pearl Jam Jeremy