Paweł Domagała: Strach i niepewność. Premiera płyty "Wracaj"

Mimo że w czasie pandemii większość artystów musiało zawiesić swoją działalność, a inni uznali, że z premierą swoich projektów wolą poczekać na lepszy czas, Paweł Domagała postanowił nie przekładać terminu ukazania się jego nowej płyty "Wracaj". Śpiewający aktor przypomniał na swoim Instagramie, jak wyboista była jego droga do muzycznego sukcesu.

Listopad to szczególny miesiąc dla Pawła Domagały. 18 listopada 2016 r. ukazał się jego debiutancki album "Opowiem ci o mnie". 16 listopada 2018 światło dzienne ujrzał książek "1984", z wielkim przebojem "Weź nie pytaj" (ponad 125 mln odsłon). Natomiast w piątek (20 listopada) do sprzedaży trafiła płyta "Wracaj".

"Te cztery lata to dużo zmian u mnie" - wspomina na swoim Instagramie Paweł Domagała.

"Nikt się nie spodziewał i nikt nie wierzył, tylko ja i Łukasz Borowiecki (jest współautorem piosenek Domagały - przyp. red.). 'Opowiem ci o mnie' zrobiliśmy w nakładzie 3 tys. Marzyliśmy, żeby zszedł, zajęło to 1 dzień. 'Weź nie pytaj' miało być niekomercyjną, niszową piosenką, łącznie sprzedaliśmy ponad 110 tys. płyt... Nikt nie chciał nam organizować pierwszej trasy, wyprzedała się cała w tydzień... Wszystko dzięki Wam, jesteśmy i funkcjonujemy tylko dzięki Wam" - pisze Domagała. Jak zastrzega: "Nie piszę tego żeby się chwalić - może trochę - tylko po prostu wzięło mnie na sentymenty".

Początki kariery muzycznej wiązały się dla niego z dużym kosztem emocjonalnym. "Były momenty zwątpienia, chęć, żeby zrezygnować, strach... Były też momenty, że wszystko naraz mnie przerastało... Ale jest to jakiś cud, że nam się udało. Chociaż nic na to nie wskazywało i nikt na nas nie stawiał" - zwierza się.

Na koniec kieruje przesłanie do fanów: "Dlatego pamiętajcie, cokolwiek by się nie działo, mimo strachu, niepewności i bez jakiejkolwiek gwarancji, że się uda... Nie poddawajcie się... W piątek premiera 'Wracaj' i wiecie co, czuję ten sam strach i niepewność co na początku. I to jest piękne. Życzę Wam takiego strachu i niepewności".

We wcześniejszym wpisie Domagała wytłumaczył, dlaczego pozostaje wierny pierwszej dacie premiery "Wracaj", tj. 20 listopada. Mimo że z biznesowego punktu widzenia może to nie być nie najlepszy moment na wejście do sprzedaży nowego albumu.

"Nigdy w muzyce nie kalkulowaliśmy i nie będziemy tego robić. Obiecaliśmy Wam premierę 20 listopada, a chłopaki z Radomia dotrzymują danego słowa (z Radomia pochodzi zarówno Domagała, jak i Borowiecki). Wierzymy, że nasza muzyka może Wam przynieść trochę radości, wiary w miłość, świat i ludzi. Zwłaszcza teraz. Jesteśmy tak dumni z tej płyty, że jak najszybciej chcemy się nią z Wami podzielić" - wyliczył powody Domagała.

Do promocji wybrano utwory "Wracaj", "Popatrz na mnie" i "Ja tak umiem".

Paweł Domagała ma na koncie występy w serialach "Barwy szczęścia", "Powiedz TAK!", "Prosto w serce", "Druga szansa", "O mnie się nie martw" i filmach "Gotowi na wszystko. Exterminator", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Planeta singli", "Wkręceni" (obie części).

