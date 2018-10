Paweł Domagała ostro skrytykowany przez Darka z "Klanu" ("Weź nie pytaj")

"Kandydat na antypiosenkę roku" - tak utwór "Weź nie pytaj" znanego z głównej roli w filmie "Gotowi na wszystko. Exterminator" wokalisty i aktora Pawła Domagały skomentował Dariusz Lewandowski, czyli Darek z "Klanu".

Dariusz Lewandowski skrytykował piosenkę Pawła Domagały /Paweł Wrzecion /MWMedia

W listopadzie 2016 r. Paweł Domagała wydał swój debiutancki album "Opowiem ci o mnie". Niemal dokładnie dwa lata później, 16 listopada, ukaże się druga płyta zatytułowana "1984" (to rok urodzin wokalisty).

Reklama

Posłuchaj piosenki "Opowiem ci o mnie" w serwisie Teksciory.pl

Promujący nowe wydawnictwo teledysk do singla "Weź nie pytaj" od połowy czerwca zanotował ponad 56 mln odsłon. W tym tempie wkrótce dołączy do czołówki najpopularniejszych polskich klipów w serwisie Youtube.



Wideo Paweł Domagała: Wydajemy nową płytę i na tym się skupimy (przeAmbitni.pl/x-news)

Autorem nagrania jest sam Paweł Domagała, któremu przy tworzeniu muzyki pomagał basista Łukasz Borowiecki, odpowiedzialny również za produkcję i miks.

W nagraniu wokalistę wsparli również gitarzyści Tomasz "Serek" Krawczyk i Krzysztof Łochowicz, perkusista Robert Rasz i grający na instrumentach klawiszowych Piotr Wrombel.

Clip Paweł Domagała Weź nie pytaj

Sprawdź tekst utworu "Weź nie pytaj" w serwisie Teksciory.pl

Jak się okazuje, nie wszyscy są zachwyceni piosenką "Weź nie pytaj". Dariusz Lewandowski, znany głównie jako Darek z "Klanu", na Facebooku opublikował wideo, w którym nieprzebierając w słowach skrytykował przebój Pawła Domagały.



"Ku*wa jak mnie irytuje ta piosenka, weź się przytul, weź się zesraj... Straszne. Tak gówniano-pretensjonalny jest ten kawałek, że po prostu nie wiem no... Nie wiem co mnie ostatnio taka irytowało no. (...) No co on tam śpiewa. Nie wiem, tam że nie chce politycznie żyć, że tłumy na ulicach to on będzie córkom jeść będzie robił. Kur... no. Nie może wcześniej zrobić jeść i potem odgrzać? Tam o ważne rzeczy się ludzie upominają i co? On musi jeść teraz zrobić? Mikrofali nie ma, no? Albo ten: raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... Walczy kur... To jest nagroda, będzie murowana. Kandydat na antypiosenkę roku" - piekli się Darek z "Klanu".

Paweł Domagała ma na koncie występy w serialach "Barwy szczęścia", "Powiedz TAK!", "Prosto w serce", "Druga szansa", "O mnie się nie martw" i filmach "Gotowi na wszystko. Exterminator", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Planeta singli", "Wkręceni" (obie części).