Paulla jest obecna na polskiej scenie od ponad 25 lat. Choć trudno uwierzyć, od premiery jej największego przeboju "Od dziś" minęło już niemal 14 lat!

Wokalistka zapowiadała wydanie nowej płyty "Huragan", która miała ukazać się na początku tego roku - nie wiadomo jednak, dlaczego nadal nie pojawiła się w sklepach. Ostatnio portale plotkarskie podawały, że gwiazda rozstała się ze swoim partnerem-menedżerem, Rafałem Zemke.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paulla o Krzysztofie Krawczyku Newseria Lifestyle

Fani często pytają ją, w jaki sposób dba o swoją nienaganną sylwetkę. Czasem trudno uwierzyć, że piosenkarka na początku tego roku skończyła 43 lata. Zupełnie tego nie widać, bo jest w świetnej formie. "Zaznaczam od razu, że nie wierzę w żadne diety, tabletki, suplementy odchudzające i na formę. Samo się nie zrobi! Uważam też, że szczupłe nie znaczy zgrabne i jędrne i odwrotnie! W rozmiarze XL też można wyglądać sexy i kobieco" - napisała Paulla.

Reklama

Zdjęcie Zdjęcie zamieszczone na Instagramie Paulli / instagram.com/ paulla_official / materiał zewnętrzny

Więc w jaki sposób doprowadzić swoje ciało do podobnej kondycji? Jak zwykle - nie ma półśrodków, a jedynie ciężka praca i trochę wyrzeczeń. "Jeśli chodzi o mnie sprawdzają się 3 zasady: 1. zero alko, 2. zero mięsa, 3. zero cukru plus jadę z Cross Fit oraz basen i sztanga na pośladki" - pisze piosenkarka.

Zdobyła się też na wyznanie dotyczące przeszłości. Jak mówi Paulla sport był jej zawsze bliski. "Już w czasach szkoły podstawowej brałam udział w zawodach. Biegałam na krótkie i długie dystanse" - wspomina.