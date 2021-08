Paulina Sykut-Jeżyna świętuje dziesiątą rocznicę ślubu. Gwiazda "Twoja twarz brzmi znajomo" jest młodsza o 10 lat od męża

Gdy się spotkali po raz pierwszy, ona była bardzo młodą dziewczyną, on już dobrze wiedział, jakiej kobiety szuka. 16-letnia Paulina Sykut poznała starszego o 10 lat Piotra Jeżynę na imprezie u znajomych. Choć od razu wpadli sobie w oko, zaczęli być parą, gdy Paulina skończyła szkolę średnią. Jak wspominała w wywiadach, wcześniej się czuła za młoda na tak poważny związek. Jednak gdy już się zdecydowała, to na całego.

Piotr zawsze wpierał ją, gdy próbowała swoich sił na scenie jako piosenkarka, razem z nią jeździł na wszystkie castingi, także na ten do muzycznego show Polsatu "Idol", w którym Sykut wystartowała w 2003 roku. Programu nie wygrała, ale dostała propozycję prowadzenia programu "Muzyczne listy" w TV4 i od tamtej pory jej kariera telewizyjna w Polsacie kwitnie.

W 2005 roku w programie "Idol" pojawiła się 16-letnia Sylwia Grzeszczak, która zaśpiewała fragmenty utworów Whitney Houston ("I Will Always Love You") oraz Maryli Rodowicz ("Małgośka"). "Masz kawał głosu, śpiewasz czysto i w miarę przyzwoicie, tylko, że bardziej w miarę niż przyzwoicie" - mówiła Zapendowska po wykonaniu Houston, a Leszczyński zachęcał do zmiany repertuaru. "Nie jest rewelacyjna, ale jest taka jak ja, skromna" - mówił Wojewódzki. Wokalistka odpadła zaraz przed finałem.

To samo można powiedzieć o jej życiu prywatnym, bo jej związek z Piotrem Jeżyną trwa nieprzerwanie od 23 lat. Ukochany dwa razy się oświadczał Paulinie, choć za pierwszym razem nie była jeszcze gotowa, za drugim razem powiedziała "tak". 20 sierpnia 2011 roku stanęli na ślubnym kobiercu, ślub i wesele odbyły się w Puławach, rodzinnym mieście prezenterki, a wśród gości nie zabrakło ówczesnych gwiazd Polsatu, m.in. Agaty Młynarskiej. Od tego dnia właśnie mija dziesięć lat, w czasie których para doczekała się córeczki Róży.

