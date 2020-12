Paulina Gruszecka ("The Voice of Poland") została mamą. Przez chorobę bała się zajść w ciążę

Z świątecznego materiału "Dzień dobry TVN" dowiedzieliśmy się, że śpiewające małżeństwo Paulina i Bartek Gruszeccy po raz pierwszy zostali rodzicami. Parę możemy pamiętać z takich programów, jak m.in. "The Voice of Poland" (10. edycja) i "Śpiewajmy razem. All Together Now" (finał pierwszej odsłony).

Paulina Gruszecka została mamą AKPA

"W życiu nam nawet przez myśl nie przeszło, że ja mogę być w ciąży. Jak się dowiedzieliśmy, byliśmy w lekkim szoku i nie byliśmy pewni, jak nasze życie się zmieni" - powiedziała w "Dzień dobry TVN" Paulina Gruszecka, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni.

Wideo Śpiewajmy razem. All Together Now - Paulina i Bartek Gruszeccy - Say Something (A Great Big World)

Razem z mężem Bartkiem Gruszeckim jesienią 2018 r. dotarła do finału polsatowskiego show "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Rok później para pojawiła się w dziesiątej edycji "The Voice of Poland".

Wideo Paulina i Bartek Gruszeccy - "Need you now" - Nokaut - The Voice of Poland 10 [całość występu]

Wokalistka nie kryła swoich problemów zdrowotnych - od dłuższego czasu choruje na rdzeniowy zanik mięśni, który utrudnia jej poruszanie się i codzienne czynności. To właśnie przez chorobę bała się zajść w ciążę.



W czasie ciąży małżeństwo zdążyło napisać i nagrać płytę z kołysankami. Niedawno na świat przyszedł ich syn Stanisław.

Wideo Gruszeccy - Czy to miłość [OFFICIAL VIDEO] 2020