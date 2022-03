Wokalistki, które jeszcze niedawno tworzyły jeden z najpopularniejszych zespołów w świecie disco polo, czyli Top Girls, po rozstaniu z Justyną Lubas zdecydowały o utworzeniu nowego zespołu. W skład duetu Topky weszły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska.

We wrześniu mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego.

"Szpile" w krótkim czasie zanotowały ponad 4,2 mln odsłon.

Kolejne piosenki również cieszyły się sporym powodzeniem - "Bez wad" oraz "All for You", cover przeboju szwedzkiej grupy Ace of Base.

Dziewczyny 2021 rok zakończyły autorskim numerem "Znów spina (Long Island)".

"To już 4 i ostatnia premiera od nas w tym roku! Mamy nadzieje, że nasza Spina razem z Long Island będzie Wam towarzyszyła na każdej imprezie w nadchodzącym Nowym Roku!" - czytamy w opisie pod teledyskiem.

Produkcją wideo zajęła się ekipa Collabo Pictures.

Paula Karpowicz kusi dekoltem

Na nowym zdjęciu opublikowanym na Instagramie, Paula Karpowicz zwróciła uwagę fanów głębokim dekoltem.

Fan są zachwceni!

"Turbo zjawiskowa jak zawsze", "Obłędnie wyglądasz", "Jest moc" - czytamy.

W sekcji komentarzy pojawił się też wpis gwiazdora disco polo Zimusa, prywatnie partnera Karpowicz, który opublikował jedynie emotikonę w kształcie serca.

