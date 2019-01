Paul McCartney z prezentem na Nowy Rok ("Get Enough")

Paul McCartney rozpoczął rok 2019 premierą nowej piosenki "Get Enough".

Paul McCartney nagrał nową piosenkę /Jim Dyson /Getty Images

"Get Enough" to całkiem premierowa piosenka Paula McCartneya.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2018 r. sir Paul wypuścił nową płytę "Egypt Station".

Beatles promował ten materiał podczas trasy "Freshen Up", w ramach której 3 grudnia 2018 r. wystąpił w Tauron Arenie w Krakowie.



"Get Enough" to jeden z bardziej eksperymentalnych utworów w najnowszym dorobku artysty. McCartney wyprodukował kawałek wspólnie z Zachiem Skeltonem oraz Ryanem Tedderem, który jest także współautorem tekstu.

"Mam nadzieję, że wszyscy będą mieli wspaniały Nowy Rok, że spełnią się wszystkie fantastyczne rzeczy, o których marzycie. Chciałbym również, by sytuacja na frontach politycznych była dobra - żeby panował pokój, ludzie o siebie dbali i aby wszyscy dobrze spędzali czas" - przekazał w apelu na Nowy Rok Paul McCartney.



