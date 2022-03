Paul McCartney od lat jest działaczem prozdrowotnym - promuje zdrowy styl życia, łącznie z wegańską i wegetariańską dietą. Wielkim zaskoczeniem dla jego fanów są najnowsze zdjęcia, na których widzimy McCartneya wypoczywającego na St. Barts.

Legendarny muzyk The Beatles raczy się na nich papierosem! Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w wywiadach od lat zapewnia, że porzucił zgubny nałóg, który towarzyszył mu od młodzieńczych czasów. Według jednej z historii, Paul miał zasłabnąć w studiu jeszcze w 1973 roku, a fakt ten łączył właśnie ze sporą ilością papierosów, jakie palił dziennie.

Później w 1981 roku jedno z jego dzieci miało wypadek, a on dostał zadyszki w biegu na pomoc - był w słabej kondycji fizycznej, za co winę zrzucał właśnie na palenie papierosów. Muzyk, który skończy w tym roku 80 lat, mówił w wywiadzie dla Independent z 2015 roku, że przestał palić także marihuanę, by nie dawać złego przykładu wnukom. W 2018 roku natomiast w jednej z piosenek śpiewał o tym, że jest wolny od nałogów i jest szczęśliwy z tego powodu ("Happy With You" z albumu "Egypt Station").

Wygląda na to, że muzyk powrócił do nałogu, albo też zdecydował się "na dymka" jeden raz, w miłych okolicznościach natury. Fani w sieci są dość sceptyczni do nowych zdjęć, które wylądowały w sieci. Zwłaszcza przez to, że od wielu lat był publicznym przeciwnikiem palenia, a także po wczorajszej informacji o tym, że zwrócił się do właścicieli Starbucksa, by mleko roślinne nie było dodatkowo płatne w sieci kawiarni w USA (w celu ochrony środowiska). Jego gest jest tym bardziej dwuznacznie rozumiany.

Już wkrótce McCartney zagra na festiwalu Glastonbury jako główna gwiazda festiwalu. Będzie to pierwszy koncert artysty w Europie od zakończonej w grudniu 2018 roku trasy koncertowej po kontynencie. Muzyk pierwotnie miał być główną gwiazdą Glastonbury w 2020 roku, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany organizatorów. Na scenie miał wówczas pojawić się także Kendrick Lamar.

To także pierwsza edycja festiwalu od 2019 roku, bo także w 2021 z powodów bezpieczeństwa nie doszło do wydarzenia. McCartney grał już na festiwalu jako headliner w 2004 roku. Glastonbury słynie z faktu, że często najsłynniejsze gwiazdy decydują się na pojedyncze koncerty specjalnie z jego powodu. Występowali na nim m.in. Bryan Ferry, David Bowie, Barry Gibb, Bob Dylan czy The Rolling Stones.

Niedawno Paul McCartney ogłosił trasę koncertową po USA, która ruszy już w kwietniu. Zakończy się 16 czerwca, na dwa dni przed 80. urodzinami "Maccy". W katalogu muzyka znajduje się wiele przebojów - na tyle dużo, że nie jest w stanie zagrać ich wszystkich podczas jednego koncertu. Jak zapewnia przed koncertami, nigdy nie zabraknie na nich największych hitów oraz scenicznego perfekcjonizmu, z którego słynie.

"'Hey Jude,' 'Live and Let Die,' 'Band on the Run,' 'Let It Be' - z tymi utworami i jeszcze wieloma innymi, doświadczenie koncertu Paula McCartneya na żywo jest wszystkim, czego chciałby miłośnik muzyk od rockowego show - godziny najwspanialszych muzycznych momentów z ostatnich 60 lat muzyki. Dziesiątki piosenek z solowej kariery Paula, Wings i oczywiście Beatlesów, które uformowały ścieżki dźwiękowe naszego życia" - czytamy w opisie trasy.

Muzyk dotąd występował w Polsce dwukrotnie - w 2013 roku w Warszawie i w 2018 roku w Krakowie. Polscy fani liczą, że Paul powróci do naszego kraju przy najbliższej okazji - w końcu na 2020 roku miał ogłoszoną trasę koncertową po Europie, ale pandemia koronawirusa spowodowała, że był zmuszony ją odwołać. Miał wówczas zagrać m.in. duży koncert na Piazza del Plebiscito w Neapolu.