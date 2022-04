Przypomnijmy, że już w trakcie 12. edycji "The Voice of Poland" zaczęto plotkować o możliwych zmianach w składzie trenerskim programu.

Z show miała pożegnać się przede wszystkim Sylwia Grzeszczak, która nie poradziła sobie w tej roli. Mówiło się też o końcu duetu Tomson i Baron w "The Voice of Poland". Wśród nazwisk, które pojawić się w "The Voice of Poland" wymieniano Ewelinę Lisowską i Ewę Farną (która jakiś czas temu otwarcie zapowiedziała, że w TVP nigdy nie wystąpi).



Partner Markowskiej o jej powrocie do "The Voice of Poland"

Widzowie dyskutują również o powrocie starych trenerów. Jastrząb Post zdecydował się zapytać partnera Patrycji Markowskiej, czy jest możliwy jej ponowny angaż w "The Voice of Poland".

"Ja tego nie mogę powiedzieć, bo to są plany jej i jej menadżera. Na razie nie rozmawialiśmy w ogóle na ten temat" - przyznał Jacek Kopczyński.

Dodał natomiast, jak wyglądało ich wspólne życie, gdy Markowska była trenerką w programie.

"Gdy była w 'The Voice' to nie było jej w domu, a teraz jest w domu i się bardzo cieszę. To był fajny, ciekawy etap w jej życiu, który jak każdy etap trzeba w pewnym momencie skończyć. Świetnie się bawiła, skończyła to i teraz ma inne wyzwania. Fajnie, że tam wystąpiła, zrobiła świetne wrażenie, wyszkoliła naprawdę fajnie tych swoich ludzi, których miała pod opieką i tyle. Teraz są następne wyzwania, następne rzeczy, a przede wszystkim jest w domu, to fajnie" - stwierdził.

Patrycja Markowska w "The Voice of Poland" w roli trenerki wystąpiła w dwukrotnie. Ostatni raz brała udział w dziewiątym sezonie programu razem z Michałem Szpakiem, Piotrem Cugowskim i Grzegorzem Hyżym. W show doprowadziła do zwycięstwa Marcina Sójkę.