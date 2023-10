Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska na zdjęciu pozują w białych koszulkach z napisem "Mamy głos".

W ten sposób ojciec z córką przypominają o zbliżających się wyborach parlamentarnych. Opozycja liczy na to, że po ośmiu latach przerwie rządy Zjednoczonej Prawicy pod przewodnictwem Prawa i Sprawiedliwości.

Wcześniej legendarny głos grupy Perfect ze swoją córką, również wokalistką, jednoznacznie poparli Donalda Tuska i zachęcili do udziału w Marszu Miliona Serc, który przeszedł ulicami Warszawy 1 października.



Dodajmy, że Grzegorz Markowski w składzie grupy Perfect powróci na scenę 22 października podczas specjalnego koncertu na rzecz swojego przyjaciela Jurka Oliwy. Pierwotnie planowano zbierać fundusze na pomoc w jego walce z rakiem, jednak wieloletni współpracownik zespołu zmarł 3 października. Zdecydowano, że charytatywny występ się odbędzie, a pieniądze trafią do rodziny zmarłego.

Legenda polskiego rocka rozwiązała się w 2021 roku. Mimo planowanej celebracji 40 lat na scenie, pandemia zrewidowała plany zespołu, który ostatecznie zdecydował o zawieszeniu działalności po odejściu Grzegorza Markowskiego na "koncertową emeryturę".

Ostatnia piosenka nagrana przez wokalistę to duet z córką - "Kieszenie" z jej płyty "Wilczy pęd".

- To jest taki niepisany układ, ale podejrzewam, że piosenka "Kieszenie" to jest już nasz ostatni duet. Wiesz, to z tego względu, że tata nie chce śpiewać. To ja go zmuszam, ja wyciągam. To jest trochę tak, że najpierw siedliśmy z gitarą, potem poprosiłam, by ze mną zaśpiewał. A teraz jeszcze trzeba pójść i gdzieś to pokazać, wykonać, a on tego nie chce. Więc to ja go ciągnę. Mówię: "Tato, chodź, może się rozkręcisz", ale tutaj muszę uszanować jego decyzję o tym, że on nie chce. Tak więc to ja go trochę zmuszam i naciskam, ale to nie może wiecznie trwać. Więc ja szanuję tę decyzję i myślę, że to nasz ostatni utwór - mówiła Interii w maju 2022 roku.

