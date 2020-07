Patrycja Markowska i Dawid Dubajka w tęczowym duecie: Zobacz teledysk "W ramionach"

Piosenka "W ramionach" to protest song Dawida Dubajki i Patrycji Markowskiej przeciw homofobii.

Patrycja Markowska i Dawid Dubajka nagrali duet AKPA

"John Lennon napisał kiedyś słynne zdanie 'Love is all you need'. W pełni się z tym identyfikuję. Nie zgadzam się z łamaniem praw człowieka i chcę mówić o tym głośno. Ponieważ jesteśmy muzykami najłatwiej wyrażać nam się poprzez muzykę" - podkreśla Patrycja Markowska.

Wideo Patrycja Markowska i Dawid Dubajka walczą z wykluczeniami (Dzień Dobry TVN/x-news)

Utwór "W ramionach" jest owocem współpracy Dawida Dubajki i Patrycji Markowskiej, którzy poznali się podczas dziewiątej edycji "The Voice of Poland" (2018). Dawid znalazł się wówczas w gronie 16 najlepszych uczestników.

"Piosenkę 'W ramionach' stworzyliśmy chcąc pokazać, że miłość, dobro i wzajemny szacunek są nam potrzebne do życia jak tlen" - mówi Dawid Dubajka.

Wideo Dawid Dubajka & Patrycja Markowska - W ramionach

Artyści za pomocą mediów społecznościowych zaprosili swoich fanów do wysłania filmów, w których pokażą się ze swoją drugą połówką, podzielą się swoją miłością. W efekcie w klipie znajdziemy pary i ich krótkie wyznania miłości.



