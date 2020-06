Partnerka Stana Borysa z rozpaczliwym wpisem. "Módlcie się za nas"

Stan Borys i jego partnerka Anna Maleady przebywają w USA. Kobieta opublikowała post w związku z trwającymi tam protestami.

Stan Borys z partnerką Anną Maleady AKPA

Stan Borys miał w USA kontynuować rehabilitację po przebytym w lutym 2019 r. udarze. Tymczasem pandemia koronawirusa uwięziła go w domu w Nowym Jorku.



Przypomnijmy, że piosenkarz trafił do szpitala na początku lutego 2019 r. Muzyk przez wiele godzin przebywał na OIOM-ie. Lekarze zdiagnozowali, że wokalista przeszedł udar niedokrwienny, którego efektem był paraliż lewej strony ciała.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych trwają zamieszki wywołane tragiczną śmiercią George'a Floyda, czarnoskórego mieszkańca Minneapolis. Zmarł po brutalnym zatrzymaniu przez oficera policji.



"To nie jest dobry dzień, Nowy Jorku" - napisał wokalista na swoim profilu na Facebooku. Zamieścił też kilka zdjęć, na których widać, jak obecnie wygląda miasto.

Teraz post udostępniła partnerka Stana Borysa, Anna Maleady. "My tu w USA naprawdę mamy bardzo ciężko (...) nam biednym Amerykanom polskiego pochodzenia i innym grupom etnicznym wprowadzili godziny policyjne w imię pokoju w całym kraju" - napisała.

"Gdzieś wybijają okna w sklepach, okradają, rabują bogate dzielnice... sam Pan Bóg wie co jeszcze" - relacjonowała. "Proszę módlcie się za nas żeby nas nie pozabijali tutaj" - dodała na koniec.



Fani przejęli się rozpaczliwym wpisem i przekazali słowa wsparcia. "Z tego co tu czytam, to faktycznie jest niebezpiecznie. Będę się modlić za Was, aby to wszystko skończyło się bezpiecznie", "Myślę o Was. Ściskam mocno!" - pisali.