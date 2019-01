Paris Jackson dementuje plotki o depresji

Nie tak dawno media obiegła plotka, że Paris Jackson - córka legendarnego Michaela Jacksona, ma problemy natury psychicznej. Pisano m.in. o tym, że artystka miała zapisać się na terapię.

Paris Jackson zdementowała plotki mówiące o tym, że jest w złej kondycji psychcznej /Frazer Harrison /Getty Images

Wśród ostatnich medialnych doniesień często pojawiała się wzmianka, że 20-letnia aktorka, modelka i wokalistka Paris Jackson zdecydowała się na terapię.



Taką informację mieli podać jej znajomi twierdząc, że artystka chce zadbać o swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne. Kiedy w mediach zawrzało, Paris zdecydowała się zdementować plotki. Na swoim Instagramie napisała, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek.



"Media jak zwykle przesadzają. Tak, zrobiłam sobie przerwę od pracy, mediów społecznościowych i telefonu, ponieważ czasami jest to zbyt wiele, a każdy zasługuje na przerwę. Ale jestem szczęśliwa, zdrowa i czuję się lepiej niż kiedykolwiek! Gabriel i ja mamy nową muzykę i jesteśmy dumni, że będziemy mogli się nią z wami podzielić! Mam nadzieję, że nowy rok zaczął się dla was pełen miłości i światła i wszystkiego, co dobre. Niedługo wrócę!” – napisała Paris Jackson.



Poprzedni rok był dla młodej artystki pracowity i pełen nowych projektów, dlatego postanowił zrobić sobie przerwę i odciąć się nieco od świata. Artystka ma już doświadczenia związane z zaburzeniami psychicznymi. W przeszłości zmagała się z depresją, a w wywiadzie dla "Rolling Stone" zdradziła, że w wieku 15 lat próbowała popełnić samobójstwo.