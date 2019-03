Paolo Cozza w "Śpiewajmy razem. All Together Now": W domu mam zakaz mówienia po polsku

Jednym z nowych jurorów w drugiej serii show "Śpiewajmy razem. All Together Now" jest Paolo Cozza, znany wcześniej z programu "Europa da się lubić".

Paolo Cozza został nowym jurorem "Śpiewajmy razem. All Together Now" AKPA

"Śpiewajmy razem. All Together Now" opiera się na jednym prostym założeniu - zaśpiewać tak, by porwać do wspólnego śpiewania i zabawy jak największą liczbę jurorów. Im więcej jurorów wstanie ze swoich miejsc i zaśpiewa z uczestnikiem, tym wyższy będzie jego wynik. Program składał się z ośmiu odcinków. Dwójka wokalistów, która w każdym odcinku poderwie z krzeseł największą liczbę sędziów, przechodzi do finałowego odcinka, w którym zawalczą o nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

W drugiej edycji pojawiło się trochę zmian - w roli kapitana 100-osobowego jury Ewę Farną zastąpiła Beata Kozidrak z grupy Bajm, a nowym prowadzącym został Mariusz Kałamaga, były członek kabaretu Łowcy.B (zmienił Igora Kwiatkowskiego, niegdyś kabaret Paranienormalni).

W jury ponownie pojawili się m.in. Krzysztof Jaryczewski (pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego), Anja Orthodox (wokalistka Closterkeller), Dariusz Kordek (aktor musicalowy, teatralny i filmowy), Jacek Dewódzki (były wokalista Dżemu), raper CNE, Madox, Ramona Rey, uczestnik wielu talent show Juliusz Kamil i Paweł Stasiak z Papa D.

Nowe twarze wśród jurorów to m.in. Titus (Acid Drinkers), Wanda Kwietniewska, Gabriel Fleszar, małżeństwo Ruda i Łukasz Lazer (Red Lips), Tomek Lubert (Virgin), Drak i Jelonek z metalowej grupy Hunter oraz Paolo Cozza, "najpopularniejszy Włoch w Polsce".

Bohater programu "Europa da się lubić" po przerwie wrócił do telewizji. To właśnie on zasiada obok Beaty Kozidrak na ściance jurorów.

"Ona jest bardzo profesjonalna. Ale też bardzo docenia wrażliwość osób, które występują. Jej komentarze zawsze trafiają w sedno" - tak w rozmowie z PAP Life ocenia panią kapitan.



"Kilka lat temu byłem na koncercie Bajmu w Sali Kongresowej. Nigdy nie widziałem ludzi, którzy tak dobrze bawiliby się w tym miejscu - wszyscy wstawali i tańczyli. Zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie" - wspomina Cozza.

Styl bycia tego mediolańczyka wpływa na innych jurorów. "Coraz więcej jurorów zaczyna mówić po włosku. Z tego powodu jestem bardzo dumny. 'Buongiorno, buona sera, arrivederci' - słyszę dookoła mnie. Chyba język włoski jest zaraźliwy. Nucę coraz więcej włoskich piosenek i widzę, że wszyscy je znają. Cieszę się bardzo. Za chwilę to będzie włosko-polski program!" - dzieli się obserwacjami.

Jak do tej pory włoską piosenką serca jury próbował zdobyć jeden uczestnik - Dario Isidoris, znany wcześniej z "Must Be The Music". "To było 'Volare' Domenico Modugno, które we Włoszech jest prawie hymnem narodowym. Chłopak bardzo dobrze śpiewał [ze swoich miejsc wstało 87 jurorów]. Zanim rozpoczął występ, jurorzy byli trochę zmęczeni. Ale gdy usłyszeli 'Volare' bardzo się ożywili. Mam nadzieję, że w programie będą jeszcze inne włoskie piosenki" - mówi Cozza.

Zobacz w całości pierwszy odcinek drugiej serii "Śpiewajmy razem. All Together Now":

Na co dzień juror słucha klasyki rocka - zespołów Pink Floyd, Genesis, The Doors i Davida Bowiego. Na swojej playliście ma też autorskie piosenki włoskie, których najmocniejszą stroną są głębokie teksty. Zaznacza, że nie są one znane nad Wisłą. Chętni chodzi na koncerty, bo wtedy czuje emocje i potrafi uchwycić głębszy sens piosenek.

Pytany o to, co robił po zejściu z anteny programu "Europa da się lubić", odpowiada, że pochłonęło go życie rodzinne - powitał na świecie dwóch synów i córkę. Stworzył rodzinę z góralką z Rytra pod Nowym Sączem.

"W domu mam zakaz mówienia po polsku, bo dzieci zaczęły mówić po polsku z błędami, tak jak robię to ja" - śmieje się. Pracuje też w firmie motoryzacyjnej.