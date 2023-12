Nie jest tajemnicą, że przez ostatnie lata Ozzy Osbourne bardzo cierpi. Legenda Black Sabbath boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a we wrześniu tego roku muzyk przeszedł kolejną operację będącą pokłosiem doznanego dwie dekady temu urazu. W 2003 roku Ozzy miał groźny wypadek na quadzie, w wyniku którego trafił do szpitala ze złamanymi ośmioma żebrami i obojczykiem oraz uszkodzonymi kręgami szyjnymi.

Przed czterema laty kontuzja artysty odnowiła się po tym, jak niefortunnie upadł w swoim domu. Od tamtej pory miał problemy z chodzeniem i skarżył się na ciągły ból.

W 2020 roku natomiast wyjawił, że cierpi na chorobę Parkinsona. W wywiadzie udzielonym potem gazecie "The Observer" Osbourne wyznał, że z tego powodu popadł w depresję.

"Wydaje ci się, że podnosisz stopę, ale ona tak naprawdę się nie porusza. Czuję się, jakbym chodził w ołowianych butach. W pewnym momencie przestałem czerpać radość z czegokolwiek. Nic mnie nie cieszyło. Zacząłem więc brać antydepresanty, które działają" - wyjawił muzyk.

Ozzy Osbourne i jego rzekoma krwiożerczość

Legendarnemu wokaliście przypisywano już setki okultystycznych zwyczajów. W najnowszym odcinku programu internetowego "The Osbournes Podcast" fani mogli zadawać gwiazdorowi pytania. Jeden z uczestników tej zabawy poprosił o podzielenie się "najdziwaczniejszą plotką", jaką usłyszał na swój temat. Wokalista odpowiedział bezpośrednio: "Że nie wyjdę na scenę, dopóki nie zarżnę 15 szczeniąt".

Później wyjaśnił, że jego mroczna legenda bardzo dobrze pokazywała się na scenie, a wszelkie domysły tylko podsycały jego zawodowy wizerunek. W życiu prywatnym przysporzyło mu to sporo problemów i nieciekawych sytuacji. Ozzy przytoczył sytuację, z którą zmierzył się przy okazji występu w Madison Square Garden. Kiedy dowiedział się, że w pobliżu rezyduje cyrk, postanowił pójść do niego, żeby zobaczyć z bliska lwy. Nie został jednak wpuszczony. Człowiek, który zagrodził mu drogę, miał powiedzieć: "Nie, tylko nie ty".

W najnowszym odcinku programu internetowego "The Osbournes Podcast" artysta, do którego przylgnął pseudonim "Książe ciemności", odniósł się do legend na temat swojej rzekomej krwiożerczości.

Były frontman grupy Black Sabbath został poproszony przez fana o podzielenie się "najbardziej niesamowitą plotką", jaką o sobie słyszał. "Że nie wyjdę na scenę, dopóki nie zarżnę 15 szczeniąt" - odrzekł na to Ozzy.

Gwiazdor rocka dodał, że jego mroczna legenda być może sprawdzała się na scenie, lecz nie ułatwiała prywatnego życia. Raz, gdy przy okazji występu w Madison Square Garden dowiedział się, że w pobliżu rezyduje cyrk, postanowił pójść do niego, żeby zobaczyć z bliska lwy. Nie został jednak wpuszczony. Człowiek, który zagrodził mu drogę, miał powiedzieć: "Nie, tylko nie ty".

Zakaz wstępu był wynikiem incydentu w trakcie występu na scenie Veterans Memorial Auditorium w Des Moines - 20 stycznia 1982 roku. Ozzy promował wówczas swój drugi solowy album "Diary Of A Madman". Wcześniej wymyślił sobie zwyczaj ciskania w publiczność surowym mięsem pod koniec koncertu. Fani rzucali w niego z kolei maskotkami. Jednak nie tylko nimi. Podczas wspomnianego koncertu 17-latek cisnął bowiem w rockmana nietoperzem. Ozzy tłumaczył później, że wziął zwierzę za gumową maskotkę, bo się nie poruszało. Automatycznie wbił w nie swoje zęby i poczuł w ustach krew...

Do dziś nie jest jasne, czy nietoperz był jeszcze żywy. Sprawca zamieszania twierdził, że rzucał truchłem. Ozzy przekonywał, że przeciwnie, zwierzę próbowało go pokąsać. Ostatecznie gwiazdor rocka musiał przyjąć zastrzyki przeciwko wściekliźnie, a legendę... zmonetyzował, oferując w swoim sklepie internetowym maskotki nietoperzy z głowami do odrywania.

Czy Ozzy wróci na scenę? Jest jeden warunek

Książę Ciemności przez długi czas nie mógł się pogodzić z kiepską kondycją fizyczną. Wszystkie ograniczenia, które pojawiły się z biegiem czasu tylko go denerwowały. "Na początku choroby, kiedy przestałem koncertować, byłem naprawdę wkurzony na siebie, lekarzy i świat. Ale z biegiem czasu stwierdziłem: 'Cóż, może po prostu muszę zaakceptować ten fakt'" - wyjaśnił Ozzy w wywiadzie wywiadzie dla brytyjskiej wersji "Rolling Stone'a"

Jedno jest pewne - jeśli 75-letni gwiazdor hard rocka miałby powrócić na scenę, ale będąc jednocześnie w bardzo złym stanie, to taki scenariusz się nie spełni. Ozzy sądzi, że nie ma nic dobrego w koncertowaniu na wózku inwalidzkim "jak Phil Collins".