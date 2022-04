O tym, że Ozzy Osbourne otrzymał pozytywny test na koronawirusa, poinformowała jego żona w brytyjskiej telewizji Talk TV. Celebrytka o chorobie męża dowiedziała się w momencie, gdy przyjechała do Wielkiej Brytanii. Jak zapowiedziała, skróci swój pobyt na Wyspach i natychmiast wróci do USA.

"Rozmawiałam z nim i wszystko jest z nim OK. Bardzo się o niego martwię. Dwa lata robiliśmy wszystko, aby nie złapał koronawirusa, a i jak to bywa ze szczęściem Ozzy’ego, złapał to teraz" - mówiła Sharon, która podczas wywiadu nie mogła opanować łez.



Reklama

"Postawienie mojego mężczyzny na nogi zajmie mi tydzień i wtedy też wrócę do programu. Będzie miał robione testy w następnym tygodniu" - kontynuowała.

Ozzy Osbourne i jego problemy zdrowotne

Muzyk od początku pandemii - z powodu swoich licznych problemów zdrowotnych - starał się unikać zakażenia koronawirusem. Apelował też o przyśpieszenie szczepień. Pierwszą dawkę "książę ciemności" przyjął na początku 2021 roku.



Ozzy Osborune z żoną na zakupach. Niepokojące zdjęcia legendy 1 / 6 Ozzy Osbourne z żoną Sharon podczas zakupów w sklepie spożywczym. Źródło: Agencja FORUM Autor: PrimePix / BACKGRID / Backgrid USA udostępnij

"Patrzę na to w ten sposób. Jeśli nie dostanę szczepionki, złapię wirusa. Wtedy jest duża szansa, że już mnie tu nie będzie" - mówił w radiu SiriusXM.



Osbourne w ostatnich latach mocno podupadł na zdrowiu. Wokalista walczy z chorobą Parkinsona, ma też rozedmę płuc.



COVID-19 przeszła jego żona Sharon oraz córka Kelly. Za każdym razem Ozzy'egmu udawało się uniknąć zakażenia.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Marcel Sabat jako Ozzy Osbourne Polsat