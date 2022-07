73-letni były frontman Black Sabbath opowiedział w stacji radiowej Sirius XM, jak wytrącił z równowagi lekarza, którego zadaniem było podanie mu narkozy. Twierdzi, że zdarzyło się to w "szczytowym okresie" zażywania przez niego narkotyków.

Po podaniu pierwszej leku, Ozzy ciągle z ożywieniem perorował, więc poirytowany anestezjolog miał go w końcu zapytać: "Dlaczego jeszcze nie śpisz?". Osbourne wyjaśnił, że skończyło się na czterokrotnie większej dawce środka znieczulającego - z powodu ówczesnej wysokiej tolerancji jego organizmu na tego typu substancje chemiczne.

W wywiadzie przyznał też, że choć jego "dzikie dni" już się skończyły i porzucił większość swoich zgubnych nałogów, miewa silne pokusy, by do nich wrócić.



Powiedział, że ostatnio wydał 600 funtów (ok. 3400 zł) na konopie indyjskie w jednym z legalnych sklepów z marihuaną blisko jego domu w Los Angeles i... prawie zapalił. "Pomyślałem, po co do cholery to kupiłem? Cztery uncje? Akurat przechodziłem Covid, więc i tak nie mogłem palić" - stwierdził.

Ozzy ciągle ma problemy ze zdrowiem, po niemal śmiertelnym wypadku na quadzie w 2003 roku, po którym potrzebował operacji i długiego okresu rekonwalescencji. Na nieszczęście w 2019 roku, we własnym domu w Los Angeles, przewrócił się w łazience, co pogłębiło tamtą kontuzję. Wtedy zdiagnozowano u niego także chorobę Parkinsona.