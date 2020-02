Ozzy Osbourne i nowa płyta "Ordinary Man": Dar siły wyższej

21 lutego po blisko 10 latach do sklepów trafił solowy album Ozzy'ego Osbourne'a. Przy "Ordinary Man" pomagali mu utytułowani goście, jak m.in. Elton John, Slash i Duff McKagan z Guns N' Roses, Tom Morello (Rage Against the Machine), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) i Post Malone.

Ozzy Osbourne świętuje premierę płyty "Ordinary Man" / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

"Tworzenie tego albumu dało mi wiele frajdy! Jest on zupełnie inny od moich poprzednich projektów" - mówi Ozzy Osbourne o płycie "Ordinary Man".

"Mieliśmy szybkie tempo pracy, co mi się nie zdarzyło od pierwszego albumu z Black Sabbath. To był inny proces tworzenia, który mi się podobał. To prawdopodobnie najważniejszy album, który stworzyłem od długiego czasu. Prawdopodobnie od 'No More Tears'" - dodaje Książę Ciemności.

Za produkcję i nagrania gitary odpowiadał Andrew Watt, współpracownik m. in. Post Malone'a, 5 Seconds of Summer, blink-182, Charliego Putha i Justina Biebera.

W studiu Ozzy'ego wsparli Elton John, Post Malone, Slash (gitara) i Duff McKagan (bas) z Guns N' Roses, Tom Morello (gitarzysta Rage Against the Machine) i Chad Smith z Red Hot Chilli Peppers (perkusja).

"Wszystko wyszło jakoś naturalnie. Slash to mój bliski przyjaciel, tak samo z resztą jak Elton. Podczas pisania tego albumu przypomniała mi się stara piosenka Eltona i powiedziałem do Sharon [żona i menedżerka Osbourne'a] 'Zastanawiam się, czy mógłby na tym zaśpiewać?' Spytaliśmy się go i się zgodził" - opowiada.

"Ten album był darem siły wyższej. To dla mnie dowód, żeby nigdy się nie poddawać. Wszystko zaczęło się gdy moja córka Kelly zapytała, czy chciałbym współpracować przy piosence z Post Malonem. Moje pierwsze pytanie brzmiało 'Kim do... jest Post Malone?'" - wspomina ze śmiechem.

Odwiedziłem dom Andrew, który stwierdził, że praca będzie naprawdę szybka. Po skończonej piosence zapytał, czy byłbym zainteresowany stworzeniem nowego albumu. Oczywiście! Ale myślę, że nie chce pracować pół roku w studiu w piwnicy. Chwilę później nagrania były skończone. Duff i Chad jammowali ze mną w ciągu dnia, a ja pracowałem nad piosenkami wieczorami. Już wcześniej powiedziałem Sharon, że powinienem nagrać album, ale z tyłu głowy przychodziły myśli, że nie mam na to sił. Andrew udało się wyrwać ze mnie tę energię. Naprawdę mam nadzieję, że ludzie będą słuchać tego materiału z radością, bo wsadziłem w to całe serce i duszę" - podkreśla Ozzy.

Oto szczegóły płyty "Ordinary Man":

"Straight To Hell" (feat. Slash)

"All My Life"

"Goodbye"

"Ordinary Man" (feat. Elton John)

"Under The Graveyard"

"Eat Me"

"Today Is The End"

"Scary Little Green Men"

"Holy For Tonight"

"It's A Raid" (feat. Post Malone)

"Take What You Want" (Post Malone feat. Ozzy Osbourne i Travis Scott).