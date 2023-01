W kwietniu 2021 roku Esme Bianco złożyła w kalifornijskim sądzie federalnym pozew przeciwko Brianowi Warnerowi, znanemu na całym świecie jako Marilyn Manson (posłuchaj!). Gwiazda serialu "Gra o tron" oskarżyła w nim dawnego partnera o szereg przestępstw i nadużyć, przede wszystkim seksualnych. Muzyk miał nakłonić aktorkę do przyjazdu do Los Angeles pod pretekstem "załatwienia jej fałszywych, nieistniejących ofert występów w filmach i teledyskach", a następnie znęcać się nad nią fizycznie i psychicznie.

W jednym z wywiadów Bianco określiła związek z Mansonem "piekłem na ziemi".

Aktorka poznała wokalistę na planie teledysku "I Want To Kill You Like Do In The Movies". Według jej relacji podczas kręcenia klipu została odurzona kokainą, następnie związana i biczowana. Bianco w tamtym czasie była przekonana, że przemoc wytworzyła między nimi specyficzną więź. Zamieszkała z wokalistą, a po latach czas ten nazwała "więzieniem".

