Joe Jonas i Sophie Turner jesienią ubiegłego roku potwierdzili rozstanie, a wokalista grupy Jonas Brothers złożył w sądzie hrabstwa Miami Dade na Florydzie pozew o rozwód z aktorką.

W dokumentach stwierdził, że trwające nieco ponad cztery lata małżeństwo z gwiazdą "Gry o tron" jest "nieodwracalnie zniszczone". Jednocześnie zaznaczył, że chce dzielić z nią opiekę nad ich dwiema córkami: 3-letnią Willę i roczną Delphine.

To właśnie kwestia podziału opieki nad pociechami stała się zarzewiem konfliktu między małżonkami. Turner, która planowała na stałe sprowadzić dzieci do Wielkiej Brytanii, pozwała męża, zarzucając mu bezprawne przetrzymywanie córek w Stanach Zjednoczonych. Wokalista miał zabrać ich paszporty i nie pozwalać na powrót i spotkanie z matką.

Niedługo później okazało się, że Turner zmieniła strategię i zawarła z Jonasem ugodę dotyczącą tymczasowego pobytu Willow i Delphine w Nowym Jorku. "Po udanej i produktywnej mediacji uzgodniliśmy, że nasze dzieci będą spędzać tyle samo czasu w dwóch kochających domach - w USA i w Wielkiej Brytanii" - ogłosili we wspólnym oświadczeniu opublikowanym na początku października. Ta umowa obowiązywała jednak tylko do 7 stycznia 2024 roku.

Wygląda na to, że para naprawdę zdecydowała nieco stonować nastroje i rozejść się w zgodzie. Pojawiają się już plotki, że oboje znaleźli nowych partnerów, tak też by bardziej nie psuć między sobą krwi zdecydowali o wzajemnym zrzeknięciu się praw do alimentów i mają w planach podzielenie kosztów sądowych.

Joe Jonas i Sophie Turner: Historia związku

Sophie Turner zaczęła spotykać się z amerykańskim piosenkarzem w październiku 2016 roku. Jonas miał odezwać się do aktorki na Instagramie, a wkrótce wraz ze wspólnymi znajomymi wybrali się na imprezę.

"Rozmawialiśmy dosłownie godzinami. I nie znudziłam się. Nie zmyślam, to nie był small talk - poszło nam po prostu gładko. I chwilę później staliśmy się nierozłączni. A potem pojechałam z nim w trasę" - mówiła Turner. Oficjalnie ogłosili, że są parą w Nowy Rok w 2017. W październiku tego samego roku, czyli w rocznicę pierwszego spotkania, aktorka przyjęła zaręczyny wokalisty, a 1 maja 2019 roku stanęli na ślubnym kobiercu.

W trakcie pandemii para przywitała pierwsze dziecko - Willa przyszła na świat 22 lipca 2020 roku. Dwa lata później urodziła się Daphne, a pomimo że jeszcze w sierpniu 2023 roku Sophie Turner była widziana na trasie koncertowej wspierając męża, to zaledwie 3 tygodnie później piosenkarz złożył pozew o rozwód.

Tajemnicze rozstanie zaskoczyło fanów obojga artystów. Tymczasem amerykańskie media donosiły, że Jonas "był wycieńczony" tym, że opieka nad dwiema córkami jest wciąż na jego barkach. Jak podawało Page Six, między małżonkami już od pół roku narastało coraz więcej nieporozumień, a głównie ich przyczyną był kontrastujący ze sobą styl życia. Podczas gdy Joe Jonas wolał spędzać wolny czas w domowym zaciszu, jego żona "lubiła imprezować".

"To po prostu narastało, a Joe w końcu osiągnął punkt, w którym poczuł, że wyczerpał wszystkie opcje ratowania małżeństwa" - mówił informator portalu. "Nieszczęśliwy dom nie jest domem, a prawda jest taka, że on i Sophie przechodzili to w tym roku. Dużo się dzieje, ale to nie była jakaś jedna, poważna sytuacja, jak niektórzy mówią" - dodawał.

Aktualnie media informują, że po rozstaniu Joe Jonas związał się z 33-letnią Stormi Bree Henley, a Sophie Turner została niedawno przyłapana w objęciach 37-letniego arystokraty - Peregrine'a Pearsona.