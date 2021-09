Opole 2021: Debiutanci na scenie. Co dzieje się na koncercie? [RELACJA]

W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa przedstawiciele Telewizji Polskiej i miasta Opola postanowili zmienić termin Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

Festiwal w Opolu miał odbyć się w dniach 5-8 czerwca, ostatecznie jednak został przełożony na wrzesień. W tym roku wydarzenie zaplanowane jest w dniach 3-6 września.

Festiwal rozpoczął koncert "Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!". Na scenie wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Sylwia Grzeszczak, Cleo, Anna Dereszowska, Justyna Steczkowska, Izabela Trojanowska, Kasia Moś, Kamil Bednarek, Enej, Ira, Shakin' Dudi, Karolina Stanisławczyk, Piotr Cugowski, Lombard, Jerzy Grunwald, Zespół Śląsk, Blue Cafe oraz Gromee.

Opole 2021: Koncert Debiuty

Podczas piątkowego koncertu "Debiuty" na scenie opolskiego amfiteatru wystąpi dziesięcioro debiutantów. "Debiutanci będą walczyć o nagrody wykonując autorskie piosenki. Zwycięzcę nagrody głównej im. Anny Jantar wyłoni profesjonalne jury. Drugi ze zwycięzców zostanie wyłoniony w głosowaniu SMS przez publiczność" - można było przeczytać przed koncertem w komunikacie TVP.

Wydarzenie rozpoczął Ogień z piosenką "Wprost do gwiazd". Później publiczność przywitał prowadzący Tomasz Kammel.





Opole 2021 - sobota. Koncert "Wielkie przeboje małego ekranu"

Drugi dzień festiwalu rozpocznie koncert "Wielkie Przeboje Małego Ekranu". Widzowie usłyszą wykonania kultowych piosenek takich jak: "Przed nocą i mgłą", "Czterdziestolatek", "M jak miłość", "Uciekaj moje serce", "Wojna domowa", "Życie jest nowelą".

Na scenie wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Sara Egwu James, Rafał Brzozowski, Viki Gabor, Roksana Węgiel, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Anna Jurksztowicz, Halina Mlynkova, VOX, Andrzej Rosiewicz, Janusz Radek, Andrzej Młynarczyk, Tadeusz Chudecki, Ira, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Sound'n'Grace, Ania Dąbrowska, Pączki w tłuszczu, Tomasz Stockinger, Pectus, Marek Molak, Sonia Maselik, Grzegorz Skawiński (Kombii), Sławek Uniatowski, Edward Hulewicz, Marta Gałuszewska oraz laureatki programu "The Voice Senior": Siostry Szydłowskie (Elżbieta Szymańska, Jolanta Szydłowska-Cichoń, Krystyna Szydłowska) i Barbara Parzeczewska.

Opole 2021 - Koncert Premiery. Kto wystąpi?

Sobotni Koncert Premier, który zapoczątkuje występ ubiegłorocznych zwycięzców konkursu: Lanberry z piosenką "Plan awaryjny" i Stanisławy Celińskiej z piosenką "Niech minie złość". W części konkursowej koncertu w zaprezentuje się dziesięciu polskich wykonawców, których premierowe piosenki zostały zakwalifikowane przez Radę Artystyczną 58. KFPP.

W Premierach wystąpią Paulla, PUTONROCK, Three Of Us, A. S.A. Anna Sokołowska Alabrudzińska, Kasia Moś ft. Jarecki, Bartek Królik, Roksana Węgiel, Krystian Ochman, Martin Lange i Natalia Zastępa. Uczestnicy Premier będą rywalizować: o nagrodę im. Karola Musioła, przyznawaną przez publiczność w głosowaniu SMS-owym oraz o nagrodę jury, w którego skład wejdą artyści, dziennikarze i krytycy z branży muzycznej.

Podczas festiwalu odbędą się również koncerty: z okazji 50. rocznicy wydania płyty "Marek Grechuta i Anawa", "Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną", "Koncert piosenki literackiej" i "Scena Alternatywna TVP Kultura".



