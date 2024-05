Open'er Festival w 2024 r. odbędzie się w dniach 3 - 6 lipca, tradycyjnie już na lotnisku Kosakowo w Gdyni. Największymi gwiazdami festiwalu będą: Dua Lipa, Foo Fighters, Skrillex, Doja Cat, Maneskin. Organizatorzy wydarzenia nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W dalszym ciągu publikują nowe ogłoszenia, zachęcając fanów wszelkich gatunków muzycznych do przybycia na festiwal.

Open'er Festival 2024 z nowymi ogłoszeniami

Do line-upu Open’era właśnie dołączyło 6 artystów. Pierwszym z nich jest Disclosure - znany na skalę globalną projekt, tworzący muzykę elektroniczną i taneczną. Jest to duet braci Howarda i Guy’a Lawrence’ów, którzy zadebiutowali będąc jeszcze nastolatkami, w 2010 r. Wydali wtedy singiel "Offline Dexterity", który podbił serca wielu fanów. Przez ostatnie czternaście lat zespół rozwijał swoją karierę, zdobywając kilkanaście miliardów streamów i sprzedając ponad 7 milionów albumów. Disclosure wystąpią na głównej scenie Open’era w czwartek, 4 lipca.

Jak fani zareagowali na ponowne przybycie jednego z najważniejszych projektów muzyki elektronicznej ostatniej dekady do Polski? "Czekałem od wielu lat na nich na Open’erze, bardzo dziękuję", "Poznałam ich właśnie na Open’erze, pamiętam ten ogień na Tent Stage do dzisiaj", "Wspomnienia wrócą!" - napisali słuchacze w komentarzach.

Tyla wystąpi w Polsce

Kolejną gwiazdą, która w lipcu zawita do Gdyni jest Tyla. Artystka jest nowym objawieniem muzyki pop, którą tworzy z innowacyjnym podejściem. Jej muzyka pełna jest energii i inspiracji R&B. Swój pierwszy singiel wydała w 2019 r., a kolejne utwory, takie jak "Overdue", czy "To Last", przyniosły jej rozgłos na skalę światową. Album zatytułowany jej imieniem miał premierę w marcu. Utwory z tej płyty i inne największe hity wokalistki będzie można usłyszeć na Open’erze 6 lipca. Tyla wystąpi na Orange Main Stage.

"Open’er robicie to dobrze!!", "To jest najlepszy dzień roku", "Ludzie, będziecie najlepszym festiwalem na świecie w 2024 r.", "Najlepszy line-up! Lepszy niż Coachella" - czytamy w komentarzach zachwyconych fanów.

Gwiazda TikToka zagra na Open'erze

Do line-upu Open’era dołączył także Artemas. Jego przebój "I Like The Way You Kiss Me" najpierw podbił aplikację TikTok, aby już za chwilę dostać się do największych rozgłośni radiowych na świecie. Viralowy utwór wylądował na szczycie sprzedaży ogromnej ilości krajów. Artemas szybko zgromadził dużą rzeszę fanów, która doceniła jego alternatywne podejście do popu. Pochodzący z Anglii muzyk wystąpi na Open’erze 6 lipca.

Słuchacze Artemasa są zachwyceni ogłoszeniem organizatorów. "No to wam się udało nawet akurat", "Open’er kocham was" - napisali fani pod postem na Instagramie.

Na Alter Stage 6 lipca wystąpi także Alec Benjamin - amerykański artysta z ponad 4 miliardami streamów. Zaczynał promując swoją muzykę na parkingach sal koncertowych. Aktualnie ma na swoim koncie wyprzedane koncerty w Ameryce Północnej i 10 milionów fanów w mediach społecznościowych. Do jego najbardziej znanych utworów należą "Let Me Down Slowly", "Water Fountain" oraz "Oh My God".

Fani popowego artysty nie byli jednak zachwyceni ogłoszeniem. Większość z nich liczyła na koncert wokalisty w Polsce poza festiwalem. "A miałam nadzieję, że zrobi osobny, zwykły koncert na trasie w Polsce", "Czemu Open’er" - napisali w komentarzach. "Kto go wywalił na Alter Stage?!" - dodał inny słuchacz. "To jakieś jaja! Dopiero teraz ogłaszacie Aleca" - skomentowała kolejna fanka.

Fani d4vd zachwyceni nowym ogłoszeniem Open'era

W line-upie Open’era pojawił się także d4vd, czyli David Burke. Jest to artysta, który w swoich utworach łączy rock, R&B i alternatywę. W wieku zaledwie 18 lat zaprezentował słuchaczom przełomowy singiel "Romantic Homicide". Piosenka w całości była nagrana na telefonie, a zajęła aż 34 miejsce sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Debiutancka EP-ka "Petals To Thorns", wydana w 2023 r., sprawiła, że d4vd został uznany za jeden z najbardziej obiecujących młodych talentów w USA. Artysta wystąpi również 6 lipca na Alter Stage.

Co na to ogłoszenie uczestnicy Open’era? "Czemu Artemas, Alec i d4vd wszyscy jednego dnia, co wy robicie? Proszę, niech chociaż godzinami się nie pokrywają", "Żałuję, że mnie nie będzie", "Open’er robicie to dobrze" - czytamy w komentarzach.

W Gdyni 4 lipca swój koncert da także Gloria Groove, pochodząca z Brazylii. Jest uznawana za jedną ze światowych ikon LGBTQ+. Zaczęła występować jako drag queen w 2015 r., a rok później wydała przełomowy singiel "Dona". W 2022 r. zyskała światową popularność dzięki albumowi "Lady Leste", który jest kombinacją artystycznych inspiracji artystki oraz elementów nawiązujących do jej pochodzenia. Gloria Groove wystąpi na Open’erze 4 lipca.

Fani artystki pochwalili organizatorów festiwalu w komentarzach. "Tym razem Open’er nie zawodzi", "W końcu ktoś dobry" - napisali.

Uczestnicy Open'era liczą na więcej ogłoszeń

Wiele osób w komentarzach dopomina się o występy ich ulubionych artystów, którzy w line-upie na razie się nie pojawili. Najczęściej, w prośbach od uczestników festiwalu, pojawiają się gwiazdy takie jak Pitbull, Florence And The Machine, Lana Del Rey, Hozier, Travis Scott, czy Fred Again. "Dajcie jakiegoś dobrego rocka", "Będzie jeszcze jakieś ogłoszenie hip-hopowe?", "Będzie coś dla dziadersów?" - piszą niektórzy.