Open'er Festival 2022: Biffy Clyro, Gunna i Pa Salieu zasilają skład

Oprócz wspomnianych już artystów na scenie pojawią się także dotychczas ogłoszeni: Dua Lipa, Doja Cat, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Playboi Carti, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Måneskin, Megan Thee Stallion, Glass Animals, Tove Lo, Little Simz, Jessie Ware, Royal Blood, Years & Years The Smile czy Michael Kiwanuka.

Do składu dołączyli także Pa Salieu i całkiem spora grupa polskich artystów: Dawid Podsiadło ze specjalnym festiwalowym koncertem projektu Leśna Muzyka, OIO, czyli hip-hopowa supergrupa, Jan rapowanie - jeden z najważniejszych polskich raperów ostatnich lat i Young Leosia.

Jednodniowy bilet na festiwal kosztuje 315zł, bilet weekendowy to wydatek rzędu 459zł (bez pola namiotowego). Czterodniowe karnety na wydarzenie to cena 649zł (bez pola namiotowego). Bilety można kupić na stronie festiwalu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mikołaj Ziółkowski o frekwencji na Open'er Festival 2019 INTERIA.PL

Open'er Festival 2022: kim są ogłoszeni właśnie artyści?

GUNNA

Dwukrotnie nominowany do Grammy Gunna, jest dziś postrzegany jako jedna z ikon współczesnego hip-hopu, a ślad jego działalności widoczny jest zarówno w muzyce, jak i modzie czy nawet języku. Talent pochodzącego z Atlanty rapera został dostrzeżony kilka lat temu przez Young Thuga, który wziął go pod skrzydła swojej wytwórni - Young Stoner Life Records.

Niedługo potem obaj, wspólnie z Travisem Scottem, stworzyli kawałek "Floyd Mayweather". Gunna szybko opublikował pierwszy mixtape z serii "Drip Season", a kolejne follow-upy prezentował w 2017 (kiedy ukazała się też EP-ka "Drip Or Drown") oraz w 2018 roku, który okazał się dla niego absolutnie przełomowym. W 2019 roku ukazał się jego debiutancki album "Drip Or Drown 2" i trafił na 3 miejsce w USA. Rok później zaprezentował album "Wunna", który zadebiutował już na szczycie Billboardu, podobnie jak tegoroczny "DS4Ever". Wystąpi 30 czerwca na Tent Stage.

BIFFY CLYRO

20 lat po wydaniu ich debiutanckiego albumu Biffy Clyro dzierżą status jednego z najważniejszych szkockich zespół rockowych XXI wieku. Grupa ma na koncie 9 albumów, a ostatni, "The Myth of the Happily Ever After", ukazał się w ubiegłym roku. Płyta określana jako "być może najbardziej spójna w ich historii" (NME) trafiła do top 5 najlepiej sprzedających się albumów w UK. W tym roku premierę miał również dokument "Cultural Sons of Scotland", który przedstawia proces powstawania albumu. Biffy Clyro to również olbrzymia energia koncertowa, którą fani poczują na Tent Stage 1 lipca.

Clip Biffy Clyro Instant History

TACO HEMINGWAY

Ostatnia dekada uczyniła z Taco Hemingwaya postać kultową, bez której dzisiejsza polska rapgra wyglądałaby zupełnie inaczej. Od wydania debiutanckiego albumu został nagrodzony m.in. 5 Fryderykami, natomiast w ubiegłym roku stał się pierwszym Polakiem, który przekroczył miliard streamów w samym Spotify. Obecna, długo wyczekiwana trasa oraz jego występ na Open'erze to zwieńczenie kilku lat pracy. Na koncercie nie zabraknie kawałków zarówno z "Pocztówki z WWA, lato ’19", jak i "Jarmarku" oraz "Europy". Koncert już 2 lipca na Orange Main Stage.

DAWID PODSIADŁO

Niewielu jest dziś w Polsce artystów jak Dawid Podsiadło, którzy swoją popularnością są w stanie przyćmić największe zagraniczne gwiazdy. Przez ostatnią dekadę, konsekwentnie torował sobie ścieżkę do aktualnego, ikonicznego statusu, zgarniając po drodze kilkanaście Fryderyków. W latach 2019-2020 Dawid Podsiadło zagrał wyjątkową trasę "Leśna muzyka", podczas której pokazał swoją twórczość w zupełnie nowej odsłonie. Zapisem trasy jest pierwsza płyta koncertowa w jego karierze, "Leśna Muzyka (live, czyli na żywo)" wydana w ubiegłym roku. Koncert na Open’erze będzie prawdopodobnie ostatnim z tym projektem.

CLAIRO

Już w 2017 roku, po premierze utworu "Pretty Girl", Clairo zyskała status jednej z najbardziej obiecujących artystek szeroko pojmowanej alternatywy. Po EP-ce "Diary 001" (2018), która tylko rozbudziła apetyty fanów, w 2019 otrzymaliśmy jej debiutancki album "Immunity", a w ubiegłym roku doczekaliśmy się drugiego - "Sling". Jak przyznaje artystka - duża część materiału na płytę inspirowana była adopcją jej suczki - Joanie. "Zaczęłam zmieniać moje nawyki na zdrowsze, aby stworzyć środowisko, w którym będzie się czuła bezpiecznie i wygodnie. Szybko zrozumiałam, że nie potrafiłam tego zrobić dla siebie i potrzebuję pracować nad sobą w taki sam sposób, w jaki troszczę się o kogoś bliskiego", mówi artystka. Clairo zagra na Open’erze - 29 czerwca, Tent Stage.

JAN-RAPOWANIE

Charakterystyczny styl Jana-rapowanie sprawia, że zjednuje sobie sympatię słuchaczy z różnych pokoleń. Jak mało kto potrafi opowiadać o przyziemnych problemach z dużą dozą dojrzałości i dystansu. Współpracował z największymi nazwiskami rodzimej sceny rapowej i występował na najważniejszych muzycznych festiwalach w kraju. Jego najnowszy album "Bufor" ukazał się w marcu, a wśród zaproszonych gości znalazły się takie nazwiska jak Kortez, Kinny Zimmer, Kaz Bałagane, KęKę, Paluch, Sokół czy Misia Furtak. 1 lipca, Orange Main Stage.

Wideo Jan-rapowanie & NOCNY - Wszystko OK [official video]

OIO

OIO to sceniczna supergrupa, stworzona przez trzy wyjątkowe indywidualności: Otsochodzi, Young Igiego i Okiego. Niebanalne połączenie zaowocowało albumem, który jest prawdziwą koncertową mieszanką wybuchową. Podczas specjalnie przygotowanego show OIO na Open’erze będziecie mogli usłyszeć wszystkie największe bangery ze wspomnianej płyty oraz solowe hity artystów. Pojawią się na scenie 1 lipca, Tent Stage.

PA SALIEU

Brytyjski raper i wokalista z każdym kolejnym singlem rośnie w siłę. Swoim unikalnym, dynamicznym podejściem do hip-hopu zyskał szeroki rozgłos wśród twórców i fanów z różnorodnych zakątków kulturalnego świata, podejmując współpracę m.in. z FKA Twigs czy Slowthaiem. Artysta łączy wpływy wychowania w angielskim Coventry z gambijskimi korzeniami, tworząc swoją własną rapową markę, którą rzeźbi dla siebie zupełnie nową przestrzeń w brytyjskim hip-hopie. W ubiegłym roku został ogłoszony zwycięzcą plebiscytu BBC Sound of 2021. A już 29 czerwca wystąpi na Alter Stage!



Clip Dawid Podsiadło Najnowszy klip

CATE LE BON

Cate Le Bon, która wydała w lutym swój szósty album "Pompeii", od kilkunastu lat zalicza się do grona twórców trudnych do zaszufladkowania i zawsze gotowych odkrywać nowe terytoria. Artystka sięga zarówno po folk, indie-rock, art-pop oraz inne gatunki, a jej twórczość "zawsze wydawała się zawieszona gdzieś pomiędzy pragnieniem bycia zrozumianym a wolnością bycia niemożliwą do zastąpienia", pisał Pitchfork nadając najnowszemu wydawnictwu tytuł Best New Music. Cate Le Bon wystąpi na Open’erze 2 lipca.

YOUNG LEOSIA

Po ponad roku od ukazania się "Szklanek" o Young Leosi wypowiedzieli się już niemal wszyscy Polacy, a jej postać i twórczość stały się tematem gorących dyskusji społecznych, memów, a nawet sztuki teatralnej. Natomiast sama Young Leosia po wydaniu EP-ki "Hulanki" i trasie koncertowej może śmiało powiedzieć, że osiągnęła cel, o którym mówiła w swoim pierwszym wielkim przeboju - jest królową imprez i afterów. Nie inaczej będzie na Open’erze - 1 lipca, Tent Stage!

Clip Young Leosia Jungle Girl - feat. Żabson

Open'er Festival jest solidarny z Ukrainą i będzie miejscem zaangażowanym w działania wspierające Ukrainki i Ukraińców w związku z barbarzyńską inwazją Rosji na ich kraj. Podczas festiwalu będzie miała miejsce specjalna akcja "Wspierajmy Ukrainę na koncertach" na rzecz działań Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w obliczu nieustającego kryzysu oraz jego skutków w nadchodzących miesiącach.