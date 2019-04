Open'er Festival 2019: LP, The Strokes, MARINA, The Voidz i Sokół wśród nowych gwiazd

LP, The Strokes, MARINA, The Voidz i Sokół to artyści, którzy dołączyli do składu Open'er Festivalu 2019. Impreza odbędzie się w dniach 3-6 lipca w Gdyni.

Open'er z nowymi artystami. Jedną z gwiazd będzie wokalistka LP / Sergione Infuso/Corbis /Getty Images

Rockowa formacja z Nowego Jorku The Strokes jest kolejnym headlinerem Open'er Festival 2019. Grupa zagra 4 lipca.

Reklama

Kapela zadebiutowała w 2001 roku płytą "Is This It" i szybko zyskała miano kultowego zespołu. Choć łącznie wydali pięć albumów - ostatni w 2013 roku "Comedown Machine" - największy sukces odniósł ich pierwszy krążek.

Największe hity kapeli to: "Last Nite", "New York City Cops" i "Barely Legal". Podczas koncertu na Open'erze najprawdopodobniej usłyszymy nowe kawałki zespołu, wiele wskazuje bowiem na to, że The Strokes przygotowują kolejny album.



Clip The Strokes All The Time

Do line-upu Open'era dołączyła także amerykańska gwiazda LP. Artystka pojawi się na scenie 5 lipca.

Choć jej artystyczny dorobek jest niezwykle bogaty, światową sławę zyskała dopiero kilka lat temu, po nieoczekiwanym sukcesie utworu "Lost on You". Końcem 2016 roku wokalistka i songwriterka wydała czwarty album zatytułowany tak samo, jak wspomniany hit. W Polsce płyta ta pokryła się platyną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LP o numerze "Lost On You" TV Interia

W grudniu 2018 r. ukazała się płyta "Heart to Mouth" z przebojami "Recovery" i "When I'm Over You".



Clip LP Recovery

MARINA to jedna z najciekawszych artystek w alternatywnym popie ostatniej dekady. W Gdyni usłyszymy ją 4 lipca. Artystka porzuciła już swój pierwotny pseudonim sceniczny - Marina & The Diamonds, pod którym wydała trzy albumy, i rozpoczyna nowy etap kariery. Jako MARINA 24 kwietnia wydaje album "Love + Fear", który promuje singiel "Orange Trees".



Wśród nowych zagranicznych artystów, którzy pojawią się na tegorocznym Open’erze, będzie też eksperymentalny projekt lidera The Strokes Juliana Casablancasa - The Voidz.

Clip Orange Trees

Do line-upu dołączy również legenda polskiego hip hopu - Sokół. Wojtek Sokół to jeden z najważniejszych i najbardziej cenionych polskich raperów. Po udziale w wielu projektach artysta od dłuższego czasu pracuje sam. W 2019 roku wydał pierwszą solową płytę "Wojtek Sokół", która została świetnie przyjęta przez dziennikarzy i krytyków. Jej zapowiedzią były utwory "Rób to, w co wierzysz" oraz "Świadomy sen", w którym gościnnie zaśpiewał Dawid Podsiadło.



Sokół popularność zdobył z grupami WWO, ZIP Skład i TPWC. Jest też prezesem i założycielem wytwórni Prosto. W dorobku ma dwie platynowe płyty nagrane w duecie z Marysią Starostą (w latach 2009-16 prywatnie także byli parą): "Czysta brudna prawda" (2011) i "Czarna biała magia" (2013) oraz album "Różewicz - Interpretacje" (2015) z udziałem Hadesa i Sampler Orchestra.

Clip Sokół Rób to, w co wierzysz

Nieco wcześniej organizatorzy festiwalu ogłosili koncerty takich grup i wykonawców jak: The Smashing Pumpkins, Perry Farrell (wokalista znany z m.in. Jane's Addiction i Porno For Pyros) oraz Jungle.

Pierwszymi ogłoszonymi gwiazdami Festiwalu byli: Travis Scott, The 1975 oraz Greta Van Fleet. Ponadto w Gdyni pojawią się giganci muzyki tanecznej, hip hop z różnych zakątków USA, brytyjskie odkrycie soulu, objawienie współczesnego jazzu, jedna z największych gwiazd reggaetonu na świecie, rockowi buntownicy i zjawiskowa artystka new flamenco - Swedish House Mafia, G-Eazy, Jorja Smith, Kamasi Washington, Rosalía, J Balvin, IDLES i Flatbush Zombies, a także Robyn, Diplo, Anna Calvi i Kodaline.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Open'er 2018: Tak bawili się uczestnicy INTERIA.PL

Ceny karnetów (do 10 czerwca lub do wyczerpania puli):

Karnet 4 dni - 599 zł

Karnet 4 dni + pole namiotowe - 699 zł

Karnet weekendowy (pt + sob) - 419 zł

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 489 zł

Bilet jednodniowy - 279 zł.