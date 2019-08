Olivia Newton-John walczy z rakiem. Nie chce wiedzieć, ile zostało jej czasu

Znana głównie z występu u boku Johna Travolty w musicalu "Grease" aktorka i wokalistka Olivia Newton-John po raz trzeci walczy z rakiem piersi. Nowotwór w zaawansowanym stadium dał już przerzuty do kręgosłupa.

Olivia Newton-John zmaga się z poważną chorobą /Scott Barbour /Getty Images

Olivia Newton-John jako piosenkarka osiągnęła nieprawdopodobny sukces, sprzedając na całym świecie ponad 100 milionów kopii płyt i singli.

Reklama

W 1974 r. reprezentowała Wielką Brytanię w Konkursie Piosenki Eurowizji, w którym zajęła wysokie czwarte miejsce (triumfowała wtedy ABBA z "Waterloo").

Dużą popularność zdobyła dzięki głównej roli w 1978 roku w musicalu "Grease" (ze ścieżki dźwiękowej pochodzą m.in. przeboje "Summer Nights" czy "You're The One That I Want"), w którym zagrała obok Johna Travolty. Kiedy reżyser filmu, Randal Kleiser wybrał parę swoich bohaterów, Travolta miał już w dorobku "Gorączkę sobotniej nocy". Z kolei Olivia Newton-John była już supergwiazdą muzyki pop.

"Oboje z Johnem chcieliśmy Olivii, ale była niezdecydowana, ponieważ nakręciła już film science-fiction, który nie sprawdził się dobrze w Anglii", a prawie 30-latka "uważała, że jest za stara, by grać dziewczynę Travolty, pięć lat młodszą", wspominał filmowiec.

Największym komercyjnym sukcesem Olivii Newton-John był album "Physical", który ukazał się w 1981 roku. Teledysk do tytułowego przeboju z albumu stał się jednym z symboli lat 80. i istotnym elementem popkultury. Utwór po latach został wykonany m.in. w serialu "Glee", a wokalistka pojawiła się w epizodzie jako gość specjalny. Magazyn "Billboard" umieścił piosenkę "Physical" na szczycie listy najpopularniejszych utworów o seksie.

Olivia Newton-John: Kobieta po przejściach i niestrudzona wojowniczka 1 / 9 Być może Olivia Newton-John znana jest przede wszystkim z roli u boku Johna Travolty w musicalu "Grease", ale nie sposób nie wspomnieć, że jako piosenkarka osiągnęła nieprawdopodobny sukces, sprzedając na całym świecie ponad 100 milionów kopii płyt i singli. Olivia Newton-John urodziła się 26 września 1948 roku w Cambridge. Jej matka pochodziła z Niemiec, z których uciekła wraz z rodziną po dojściu do władzy nazistów. W trakcie II wojny światowej ojciec przyszłej gwiazdy, Brian Newton-John, był oficerem MI6 i brał udział w pracach nad Enigmą oraz aresztował Rudolfa Hessa. W 1954 roku Olivia wyemigrowała wraz z rodziną do Australii, gdzie jej ojciec został profesorem języka niemieckiego na uniwersytecie w Melbourne. Już jako nastolatka występowała w kafejkach tego miasta. Po powrocie do Anglii w 1974 roku brała udział w konkursie Eurowizji, gdzie zajęła czwarte miejsce (wygrała wówczas ABBA z "Waterloo"). Następnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadziła własny program w telewizji ABC. Źródło: East News Autor: PARAMOUNT PICTURES / Album udostępnij

W 1992 roku u wokalistki zdiagnozowano raka piersi. To nie był jedyny cios dla Olivii Newton-John, bo w tym samym czasie zmarł jej ojciec. Od tamtego czasu wspiera akcje związane z profilaktyką raka piersi.

Po raz kolejny nowotwór wykryto u niej w 2013 r., a w listopadzie 2018 r. poinformowała, że po raz trzeci walczy z nowotworem.

Teraz w programie "60 Minutes Australia" (w tym kraju zamieszkała z rodziną, gdy miała 6 lat) opowiedziała o stanie swojego zdrowia i walce z chorobą.

"Zawsze powtarzam swoim lekarzom, by nie informowali mnie, ile - według nich - życia mi jeszcze zostało. To nie jest mi do niczego potrzebne" - mówi 70-letnia gwiazda.

Od 10 miesięcy Olivia Newton-John poddaje się naświetlaniom, ale sięga także po medyczną marihuanę i inne naturalne terapie.

"Marihuana bardzo pomaga w radzeniu sobie z dolegliwościami. Nie lubię przyjmować lekarstw na receptę. Używam marihuany leczniczej, co jest naprawdę ważne w przypadku bólu i gojenia. To roślina, która została tak źle oceniona, a ma tak wiele możliwości leczniczych" - dodała artystka, która w Melbourne powołała centrum terapeutyczne i badawcze swojego imienia - Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre.