Ola Petrus doprowadzona do łez. "To ponad moje siły"

Półfinalistka "Mam talent" i uczestniczka "Comedy Club" Ola Petrus w poruszającym wpisie poinformowała, że z powodu dotykających ją wyzwisk zdecydowała się opuścić media społecznościowe.

Ola Petrus nie wytrzymała obelg w mediach społecznościowych /Jan Bielecki /East News

"Ogrom energii w małym opakowaniu. Monster Truck w skórze Malucha" - mówi o sobie Ola Petrus, którą telewizyjna publiczność może pamiętać z półfinału 11. edycji "Mam talent" i programu "Comedy Club".

W show TVN podbiła serca widzów i jurorów wielokrotnie żartując ze swojego wzrostu, podkreślając że opisuje świat z perspektywy 122 cm.

"Drodzy, mam dosyć. Mam po prostu k**wa dosyć. Myślałam, że jakoś to wszystko ogarnę, udźwignę ale to ponad moje siły. Tak właśnie wygląda twarz człowieka (bo na drugim końcu komentarzy zawsze jest jakiś człowiek) który słyszy kilkanaście razy w ciągu ostatnich kilku godzin pod swoim adresem słowo 'karzeł'. Który słyszy, że jest ciekawostką w cyrku. I to nie pierwszy raz" - napisała Ola Petrus, pokazując swoje zapłakane zdjęcie.

"Znikam. Nawet nie wiem na jak długo. Ale wiem, że nie będę potrafiła pewnych rzeczy zignorować więc chyba po prostu nie nadaję się już do tego. Muszę się po prostu wyłączyć bo najzwyczajniej w świecie... nie wyrabiam. Straciłam ten cały jeba**y dystans. Dziękujcie za ten ogrom ciepła od Was. Przepraszam, że mimo tego się poddaję. Trzymajcie się tam" - dodała standuperka, która pod koniec 2020 r. zadebiutowała jako wokalistka.

To ona wpadła na pomysł, by nagrać cover jednej z najbardziej nietypowych świątecznych piosenek. Mowa o utworze "Fairytale of New York", który grupa The Pogues nagrała z Kirsty MacColl w 1987 r.

Ola Petrus poznała muzyka i wokalistę Roberta Cichego, gdy została zaproszona do udziału w jego teledysku "Rebeliant". Słysząc jeden z najoryginalniejszych męskich głosów na polskiej scenie muzycznej, od razu pomyślała że będzie idealny do odtworzenia partii Shane'a MacGowana z The Pogues.



