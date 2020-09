Ola Kowalska pokazała nagie zdjęcia. Odkryła za dużo?

O córce Kasi Kowalskiej zrobiło się głośno, gdy trafiła do szpitala. Jej walkę o życie piosenkarka relacjonowała w mediach społecznościowych. Teraz Olę śledzą w sieci tysiące osób.

Kasia Kowalska z córką Olą Kowalską w 2011 roku AKPA

Córka Kasi Kowalskiej, Ola, która na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, trafiła do szpitala pod koniec marca.



Piosenkarka 27 marca opublikowała nagranie, na którym informowała, że szpital prosił ją o zgodę na intubację Oli. Filmik szybko jednak zniknął z mediów społecznościowych. Wokalistka z powodu zakazów związanych z pandemią (zamknięte granice), nie mogła być przy córce.



Po trzech niezwykle trudnych tygodniach (Ola została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej) wreszcie zaczęły się pojawiać dobre informacje.



Kowalska nigdy nie powiedziała wprost, że jej córka jest zakażona koronawirusem, nigdy jednak też nie zdementowała tych plotek. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że testy na obecność koronawirusa w organizmie Oli wyszły negatywne.



W końcu na Instagramie piosenkarki pojawił się kolejny wpis. Jednak tym razem Kowalska nie dziękowała już fanom za wsparcie. "Kochani, bardzo wam współczuję. Wszyscy jesteśmy tacy zawiedzeni, no jak można w czasie epidemii jednego wirusa prawie umrzeć od innego... Przecież to niesprawiedliwe, najpierw podejrzewają lekarze, że to ten, a później mówią, że nie ten, okropieństwo! Przecież teraz nasze łzy i modlitwy straciły na wartości... Jak śmiałaś córeczko zachorować jednak na coś innego!? Piszą do ciebie pełni troski rodacy" - napisała.



Ola Kowalska wyszła ze szpitala kilka miesięcy temu i wróciła do normalnego życia. Teraz zamieściła w internecie śmiałe zdjęcia. Na jednym z nich leży w wannie, jedną ręką zasłaniając biust, a w drugiej trzymając piwo.

Tego samego dnia na jej Instagramie pojawiły się kolejne fotografie, tym razem z partnerem - Joshuą.