Ola Ciupa jako DJ Slavic w teledysku "Benger" grupy Chłopaky

Słowianka Donatana, modelka i DJ-ka Ola Ciupa gościnnie wystąpiła w teledysku i utworze "Benger" grupy Chłopaky.

Ola Ciupa w teledysku "Benger" /

Modelka zasłynęła jako Słowianka Donatana. Od kilku lat można ją oglądać na antenie stacji 4fun.tv. Ma też na koncie wiele rozbieranych sesji zdjęciowych i dwie okładki "CKM".

Ola Ciupa spełnia również swoje muzyczne marzenia i występuje w klubach jako DJ Slavic.



To właśnie w tej roli wsparła zespół Chłopaky w ich teledysku "Benger".

Autorami tekstu tego nagrania są Rafał "Roofi" Kamiński (juror pierwszej polskiej edycji programu "World of Dance") i Karol "Niecik" Niecikowski (prowadzący "World of Dance", młodszy brat gwiazdy disco polo Tomasza Niecika). Zanim pojawili się w odpowiednio pierwszej i trzeciej edycji "You Can Dance. Po prostu tańcz" występowali jako tancerze z discopolową grupą Toples.

W klipie "Benger" pojawiła się także tancerka Klaudia Antos ("You Can Dance") oraz Patrycja Wieja (zwyciężczyni pierwszej edycji "Project Lady") i jej ekipa Project Jump.

