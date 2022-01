Twórcą beatu jest DJ Slavic (Ola Ciupa), a tekst oraz wokal powstał we współpracy Kubańczyka i Eweliny Lisowskiej.

W obsadzie filmu "Miłość, seks & pandemia" zobaczymy między innymi Małgorzatę Rozenek-Majdan, Annę Muchę oraz Zofię Zborowską-Wronę.

Clip Ewelina Lisowska, DJ Slavic, Kubańczyk Wartości

"Bezkompromisowy reżyser powraca z odważnym filmem, w którym pokazuje, co kręci i podnieca współczesne kobiety. Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. To film, który nie boi się tematów tabu oraz pokazania seksu i miłości, jakimi są naprawdę. To historia nowoczesnych, przebojowych kobiet, która nikogo nie pozostawi obojętnym" - czytamy w zapowiedzi filmu.

