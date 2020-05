Ojciec Robbiego Williamsa ma Parkinsona

1 / 13

13 lutego brytyjski wokalista Robbie Williams obchodzi swoje 45 urodziny. Uczci je on wydaniem nowej płyty, która trafi do sprzedaży dzień później – 14 lutego. "Under the Radar Vol. 3", podobnie jak dwie poprzednie części, to kompilacja piosenek, które zostały napisane z myślą o wcześniejszych albumach, ale ostatecznie się na nich nie znalazły.