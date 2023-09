Ojciec go bił, potem wylądował na ulicy. "Miałem dużo szczęścia"

Choć nieustannie koncertuje, pracuje nad nowym materiałem muzycznym, Seal unika wielkiego rozgłosu. Jak sam przyznał w najnowszym wywiadzie dla brytyjskiego "The Guardian", chwile wielkiego zamieszania wokół siebie - szczególnie, gdy był związany z modelką Heidi Klum, z którą doczekał się trójki dzieci - woli zostawić za sobą.

"Jestem muzykiem, nie muszę zaglądać do magazynów plotkarskich, aby zrozumieć, kim jestem. Nie należę już do tego cyrku" - stwierdza. Do swojego życia i sukcesu, którym może cieszyć się od ponad 30 lat, podchodzi z pokorą.

Reklama

Doświadczył w swoim życiu bowiem biedy, bezdomności i przemocy ze strony ojca. Mimo to wciąż podkreśla, że jego życie nie było aż tak trudne, bo dziś współpracując z organizacjami charytatywnymi spotyka dzieci, które mają o wiele gorszy start niż on sam.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Seal Amazing

"Wiele już powiedziano, być może z mojej winy, na temat mojego 'trudnego' dzieciństwa. Ale ono nie było aż takie trudne. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że miałem dużo szczęścia. Oczywiście, przydałby się ojciec, który nie byłby aż tak agresywny i przemocowy, ale gdy miałem 15 lat uciekłem z domu od niego, po tym jak uderzył mnie o jeden raz za dużo. Szybko stałem się dorosły. Spałem u znajomych, w schroniskach dla bezdomnych" - wyznał. Dodając, że mimo trudności w jego życiu były osoby, na których mógł polegać i które go wspierały.

Poza wsparciem rodziców zastępczych, pod opieką których dorastał do czwartego roku życia, zanim wrócił do biologicznych rodziców, Seal wymienia również swojego nauczyciela z podstawówki. To on był dla niego wzorem i to on jako pierwszy zachęcił go do śpiewania, angażując go w szkolne koncerty.

Clip Seal Secret (Feat. Heidi Klum)

"Dziś współpracuję z organizacją charytatywną Vista Del Mar i kiedy patrzę na niektóre dzieci mogę śmiało powiedzieć, że to one mają naprawdę trudny start. Mówi się im, że są nieistotne i zostały całkowicie porzucone, są zdane na siebie. To jest naprawdę trudne dzieciństwo, moje takie nie było. Miałem wokół siebie osoby, jak chociażby mój nauczyciel, które były przy mnie, które mnie dostrzegały, gdy inni tego nie robili" - stwierdził.

Dziś z radością przyznaje, że ostatnich 30 lat jego życia to czas wyjątkowy. Udało mu się zrobić rzeczy, o których w przeszłości mógł jedynie marzyć. Jednak jako swoje największe osiągnięcie wskazuje jedno. "Cieszę się, że udało mi się wyśpiewać drogę do wyjścia z biedy i dotrzeć do ludzi" - dodaje.

Clip Seal Crazy

Kim jest Seal?

Brytyjski wokalista obdarzony jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów wszech czasów. Sprzedał ponad 30 milionów albumów na całym świecie, zgromadził ponad miliard streamów i zdobył cztery nagrody Grammy, trzy BRIT Awards, dwie Ivor Novello Awards i jedną MTV VMA.

Z imiennego debiutu z 1991 r. pochodzą przebojowe single "Crazy" (numer 1 w USA, Wielkiej Brytanii i całej Europie), "Future Love Paradise", "The Beginning", "Killer" i "Violet". Wydawnictwo przyniosło wokaliście nagrodę Brit Awards w kategorii brytyjska płyta roku.

50 lat Seala 1 / 13 Seal urodził się 19 lutego 1963 roku w Londynie Źródło: Getty Images/Flash Press Media

Seal pojawił się w filmie "Czas dla siebie" Johna Hamburga u boku Kevina Harta i Marka Wahlberga, a także w "Gwiazdorskim życiu", "The Passion" z Tylerem Perrym czy programach "America's Got Talent" i "The Masked Singer". Współpracował z takimi gwiazdami, jak Jeff Beck, Joni Mitchell, Santana, P!nk, John Legend czy Gallant.