"Myślę, że fani będą po prostu zachwyceni, oszołomieni" - sądzi wyraźnie podekscytowany ojciec Beyonce . "Miejmy nadzieję, że zrobią to po raz ostatni w swojej karierze. Miejmy nadzieję, że dadzą nam ostatni album. Kto wie? Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie mów, że to się nie może zdarzyć. Bo taka jest rozrywka. Wiele rzeczy może się wydarzyć" - mówi Matthew Knowles dla Entertainment Tonight.

W dalszej części wyjaśnia, że od początku planował, by członkinie rozpoczęły solowe kariery - Destiny's Child miało być jedynie trampoliną do sławy poszczególnych wokalistek. "Zaplanowaliśmy pięć lat [do przodu] na początku kariery tych pań, dlatego zrobiły swoje solowe projekty. Tworzenie Destiny's Child to nie był przypadek czy szczęście, to była strategia, że każda z nich zbuduje swoją własną, unikalną rzeszę fanów. I własną unikalną bazę, [a potem] wrócą razem jako solowe artystki. To była strategia" - tłumaczy menedżer.

Wideo Destiny's Child - Independent Women, Pt. 1 (Video)

Destiny's Child powrócą? Tego chce ojciec Beyonce

Grupa Destiny's Child pierwszy album wydała w 1998 roku. Trzonem składu były Beyonce Knowles, Kelly Rowland i Michelle Williams. W 2006 roku zespół się rozpadł, a w 2018 roku podczas występu Beyonce na festiwalu Coachella odbył się "mały reunion", podczas którego Destiny's Child wykonały trzy piosenki - "Lose My Breath", "Say My Name" i "Soldier".

Nie wiadomo, czy same wokalistki są zainteresowane powrotem. Beyonce odniosła największy sukces z całej trójki i niedawno rozpoczęła trasę koncertową po Europie promując album "Renaissance". W Polsce wystąpi podczas dwóch koncertów - 27 i 28 czerwca 2023 roku na PGE Narodowym.

Na nowym tournée gwiazda ma zarobić ponad 2 miliardy dolarów.