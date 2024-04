Ognisty spektakl od legendy metalu. Kerry King (Slayer) pokazał swój zespół w akcji

Bartosz Donarski Wiadomości

Coraz bliżej do premiery "From Hell I Rise", debiutanckiego albumu Kerry'ego Kinga. W wideoklipie do drugiego singla "Residue" słynny gitarzysta kalifornijskiego Slayera po raz pierwszy pokazał w akcji swój nowy zespół.

Kerry King prezentuje nowy teledysk /Roy Rochlin /Getty Images